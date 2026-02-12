Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

La bocha vuelve a rodar con fuerza en las canchas de la Asociación Santafesina y El Quillá, sedes de la segunda edición de la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

La bocha vuelve a rodar con fuerza en las canchas de la Asociación Santafesina y El Quillá, sedes de la segunda edición de la Copa Ciudad de Santa Fe. La propuesta expone una intensa agenda de hockey durante todo el fin de semana.

El certamen reunirá a destacados equipos de la región y anticipa encuentros de alto nivel competitivo. Con estilos diversos y planteles protagonistas, el torneo se presenta como un escenario ideal para la exigencia deportiva y el espectáculo.

La diagramación permitirá ver acción constante y partidos de alto ritmo entre sábado y domingo, con cruces atractivos y duelos equilibrados en un fin de semana que promete una verdadera fiesta del hockey regional.

Jerarquía, historia y experiencia dirán presente en el certamen. Desde la potente escena bonaerense llegará Náutico Hacoaj, listo para aportar su sello competitivo y recorrido de alto nivel. A su vez, Universitario de Rosario, con reciente participación en el Súper 8 —donde se midió ante la élite nacional en ambas ramas—, asoma como uno de los nombres fuertes del torneo.

También estarán las damas de Atlético del Rosario. Las del sur provincial llegan con hambre de imponerse y dispuestas a competir fuerte desde sus primeras presentaciones.

En casa, los equipos santafesinos (Banco, CRAI, El Quillá y La Salle) asumirán el desafío con confianza y ambición. El objetivo será competir de igual a igual y hacerse respetar desde el primer partido.

También dirá presente Entre Ríos, con representantes (Estudiantes, Rowing y Talleres) que vienen siendo animadores de su competencia y buscarán dejar su huella en el certamen.

Los partidos de la fase de grupos hasta las semifinales serán de dos tiempos de 20 minutos. Las finales se desarrollarán en el formato tradicional (cuatro tiempos de 15 minutos).

La etapa regular se desarrollará durante el sábado. El domingo se disputarán las semifinales femeninas entre los dos primeros de cada zona (13, una en cada sede). Ambas finales se harán en la ASH: 18 la de damas y 19:30 la de caballeros.

Detalles de la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

DAMAS

ZONA A: Náutico Hacoaj, Banco, Santa Fe RC y Plaza.

ZONA B: El Quillá, CRAI, Estudiantes y Universitario (R).

FIXTURE

https://ash.org.ar/joomsport_season/copa-ciudad-de-santa-fe-femenino/?action=calendar

CABALLEROS

ZONA ÚNICA: Universitario (R), El Quillá, La Salle, Talleres (P) y Paraná Rowing.

FIXTURE