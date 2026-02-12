Uno Santa Fe | Santa Fe | jefe

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza

Tras la protesta en Rosario, el ministro Cococcioni corrió de su cargo a Guillermo Solari. En tanto, el jefe de la Policía provincial fue ratificado por Pullaro.

12 de febrero 2026 · 17:09hs
El gobierno provincial puso a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Unidad Regional II de la Policía.

Tras la crisis desatada por la protesta policial frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, resolvió este jueves remover al jefe de la Policía de Rosario, Guillermo Solari.

Solari llevaba apenas tres meses al frente de la URII y su salida se produce tras casi cuatro días de tensión interna, manifestaciones con patrulleros apostados frente a la sede policial y un conflicto que combinó reclamos salariales, cuestionamientos institucionales y una fuerte disputa política.

El Gobierno respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Desde el Ministerio indicaron que el reemplazante asumiría en las próximas horas, en un intento por reordenar la conducción operativa en Rosario.

Solari es graduado en el Instituto de Seguridad Pública de Rosario y en la ciudad se desempeñó durante 13 años. Su primera experiencia como jefe de unidad regional fue en enero de 2024, cuando lo designaron a cargo de la policía del departamento Belgrano. Su último cargo, antes de la Unidad Regional II, había sido el de director de la Policía de Acción Táctica en el departamento Rosario.

Una crisis que escaló rápido en Rosario

La protesta comenzó luego de que distintos sectores de la fuerza reclamaran mejoras salariales y mayor acompañamiento en materia de salud mental, tras el suicidio de un suboficial ocurrido días atrás en la Jefatura.

Durante las jornadas de tensión hubo quema de neumáticos, sirenazos y móviles paralizados frente a la sede policial. El gobierno provincial denunció abandono de servicio por parte de al menos 20 efectivos y dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que abrió una investigación penal.

El gobernador Maximiliano Pullaro respaldó públicamente la conducción policial, denunció “manipulación” y “fake news” en el conflicto y firmó un decreto que fijó un salario mínimo de 1.350.000 pesos para todo el personal de seguridad provincial. Sin embargo, la crisis dejó expuesta una fractura interna y derivó finalmente en la salida del jefe de la URII.

Maldonado fue ratificado

En conferencia de prensa este miércoles, el gobernador Maximiliano Pullaro se mostró públicamente junto al jefe de la fuerza provincial y le dio un respaldo explícito tras los días de tensión frente a la Jefatura Regional II de Rosario, Luis Maldonado.

“Estoy acá con el jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe, a quien va todo mi respaldo y la solidaridad también, porque hoy vi que en algún momento no fue bien tratado. No por el personal policial, pero sí por algunas personas de quienes dudamos cuáles son sus objetivos. No ponemos en duda su liderazgo”, afirmó el mandatario.

Solari no corrió con la misma suerte, y desde este jueves al mediodía ya no está en su cargo.

