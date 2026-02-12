Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Mineiro

Otra decepción de Sampaoli: dejó Atlético Mineiro tras una nueva derrota

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Atlético Mineiro tras un nuevo ciclo marcado por la irregularidad y los malos resultados

12 de febrero 2026 · 17:01hs
Otra decepción de Sampaoli: dejó Atlético Mineiro tras una nueva derrota

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Atlético Mineiro tras un nuevo ciclo marcado por la irregularidad y los malos resultados. A cinco meses de su llegada al club de Belo Horizonte, el técnico argentino presentó la renuncia luego del empate 3 a 3 ante el recién ascendido Remo, por la tercera fecha del Brasileirão, resultado que terminó de acelerar una decisión que ya se venía gestando.

Jorge Sampaoli dejó Atlético Mineiro

El conjunto mineiro apenas sumó dos puntos en sus tres primeras presentaciones en la Serie A, con empates frente a Palmeiras y Remo y una derrota como local ante Bragantino, que lo dejaron en el 14° puesto de la tabla.

En paralelo, en el Campeonato Estadual de Minas Gerais, el equipo avanzó a la ronda final sin depender de sí mismo para clasificarse a semifinales, tras una primera fase con dos victorias y cinco empates.

La dirigencia oficializó la salida a través de un comunicado en redes sociales, en el que informó que ambas partes “llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico” tras una reunión en la Cidade do Galo.

Además, confirmó que “para el partido contra Itabirito, este sábado, el equipo será dirigido por el entrenador asistente Lucas Gonçalves”, quien asumirá de manera interina hasta la designación de un nuevo DT. El club cerró el mensaje agradeciendo a Sampaoli y a su cuerpo técnico “los servicios prestados” y deseándoles éxito en sus próximas etapas.

Sampaoli había asumido en septiembre de 2025 en reemplazo de Cuca, iniciando así su segundo ciclo en la institución. En su primera etapa, en 2020, dirigió 45 partidos, con 26 victorias, nueve empates y 10 derrotas, y conquistó el campeonato estadual.

En este regreso, no logró sostener esa eficacia: en 2025 acumuló ocho triunfos, nueve empates y siete caídas, mientras que en lo que va de 2026 registró dos victorias, siete igualdades y una derrota.

En total, desde su retorno dirigió 31 encuentros, con nueve victorias, 14 empates y ocho derrotas, lo que representa el 44 por ciento de los puntos posibles. Además, fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2025, tras perder la final por penales ante Lanús.

Atlético Mineiro Jorge Sampaoli Remo
Noticias relacionadas
Gimnasia y Esgrima tendrá una doble fecha como visitante: jugará en Catamarca y Salta.

Arranca el séptimo capítulo de la Liga Nacional Masculina para Gimnasia, Villa Dora y Libertad

argentina open: darderi derroto a barrios vera y clasifico a los cuartos de final

Argentina Open: Darderi derrotó a Barrios Vera y clasificó a los cuartos de final

asi se jugara la primera fecha de la primera nacional 2026

Así se jugará la primera fecha de la Primera Nacional 2026

se pone en marcha la copa ciudad de santa fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Lo último

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Último Momento
Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Ovación
La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe