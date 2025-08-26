Uno Santa Fe | Santa Fe | Reforma

Reforma de la Constitución: ya hay día y horario para que la Convención apruebe los primeros artículos

La Comisión de Labor Parlamentaria fijó el cronograma de sesiones para debatir los dictámenes parciales. Esta semana se tratarán los capítulos sobre Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Funcionamiento del Estado.

26 de agosto 2025 · 14:44hs
Reforma de la Constitución: ya hay día y horario para que la Convención apruebe los primeros artículos

La Comisión de Labor Parlamentaria de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe definió el cronograma de sesiones en las que se debatirán los dictámenes parciales, organizados por comisiones temáticas.

Esta semana habrá convocatorias para el miércoles 27 y el viernes 29 de agosto, en las que se tratarán temas vinculados al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y al Funcionamiento del Estado.

Reforma constitucional: arranca el diseño final del mapa que guiará al poder santafesino

En estas instancias, los convencionales discutirán los textos parciales de cómo quedará redactado el articulado de la nueva Constitución provincial.

Una vez aprobados en el pleno, los documentos volverán a la Comisión Redactora, que tendrá la responsabilidad de ordenarlos y darles coherencia dentro del texto definitivo.

El cronograma de debates continuará de la siguiente manera:

  • Miércoles 27 de agosto: Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

  • Viernes 29 de agosto: Funcionamiento del Estado.

  • Lunes 1 de septiembre: Régimen Municipal.

  • Miércoles 3 de septiembre: Poder Judicial y otros Organismos.

  • Viernes 5 de septiembre: Declaraciones, Derechos y Garantías.

  • Martes 9 y miércoles 10 de septiembre: Sesión final.

Todas las sesiones comenzarán a las 14, tras la convocatoria previa de la Comisión de Labor Parlamentaria, que se reunirá a las 12 para definir los aspectos organizativos de cada jornada.

Uno por uno, los dictámenes que revisa la Comisión Redactora para que la nueva Constitución de Santa Fe no deje dudas

Con este cronograma, la Convención Reformadora ingresa en una etapa central de su trabajo: la discusión y aprobación de los textos elaborados por las comisiones, que luego serán integrados en la nueva Constitución provincial.

Reforma Constitución artículos
Noticias relacionadas
el gobierno santafesino creo un nuevo sistema de control de licencias medicas para reducir el alto nivel de ausentismo estatal

El gobierno santafesino creó un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir "el alto nivel de ausentismo estatal"

santa fe no queda al margen del escandalo en la agencia nacional de discapacidad: los verdaderos estafadores estaban del otro lado

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

Santo Tomé celebró los 50 años del CAF N°28 con la inauguración de una nueva aula-taller

Santo Tomé celebró los 50 años del CAF N°28 con la inauguración de una nueva aula-taller

La Municipalidad continúa con los talleres de compostaje domiciliario

La Municipalidad continúa con los talleres de compostaje domiciliario

Lo último

Se presentó en Recreo el nuevo Profesorado de Educación Tecnológica: inicio, duración y objetivos de la carrera

Se presentó en Recreo el nuevo Profesorado de Educación Tecnológica: inicio, duración y objetivos de la carrera

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

Último Momento
Se presentó en Recreo el nuevo Profesorado de Educación Tecnológica: inicio, duración y objetivos de la carrera

Se presentó en Recreo el nuevo Profesorado de Educación Tecnológica: inicio, duración y objetivos de la carrera

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

La familia de Lato viajará desde Villa Fiorito para el juicio por jurados: Ni siquiera le deseo este dolor al asesino de mi hijo

La familia de "Lato" viajará desde Villa Fiorito para el juicio por jurados: "Ni siquiera le deseo este dolor al asesino de mi hijo"

Castillo, de aquel paso fugaz por Unión a romperla en Lanús

Castillo, de aquel paso fugaz por Unión a romperla en Lanús

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Lago: Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán

Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán"

Unión puso en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Unión puso en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná