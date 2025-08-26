Reforma de la Constitución: ya hay día y horario para que la Convención apruebe los primeros artículos

La Comisión de Labor Parlamentaria fijó el cronograma de sesiones para debatir los dictámenes parciales. Esta semana se tratarán los capítulos sobre Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Funcionamiento del Estado.

La Comisión de Labor Parlamentaria de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe definió el cronograma de sesiones en las que se debatirán los dictámenes parciales , organizados por comisiones temáticas.

Esta semana habrá convocatorias para el miércoles 27 y el viernes 29 de agosto , en las que se tratarán temas vinculados al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y al Funcionamiento del Estado .

Reforma constitucional: arranca el diseño final del mapa que guiará al poder santafesino

En estas instancias, los convencionales discutirán los textos parciales de cómo quedará redactado el articulado de la nueva Constitución provincial.

Una vez aprobados en el pleno, los documentos volverán a la Comisión Redactora, que tendrá la responsabilidad de ordenarlos y darles coherencia dentro del texto definitivo.

El cronograma de debates continuará de la siguiente manera:

Miércoles 27 de agosto: Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Viernes 29 de agosto: Funcionamiento del Estado.

Lunes 1 de septiembre: Régimen Municipal.

Miércoles 3 de septiembre: Poder Judicial y otros Organismos.

Viernes 5 de septiembre: Declaraciones, Derechos y Garantías.

Martes 9 y miércoles 10 de septiembre: Sesión final.

Todas las sesiones comenzarán a las 14, tras la convocatoria previa de la Comisión de Labor Parlamentaria, que se reunirá a las 12 para definir los aspectos organizativos de cada jornada.

Uno por uno, los dictámenes que revisa la Comisión Redactora para que la nueva Constitución de Santa Fe no deje dudas

Con este cronograma, la Convención Reformadora ingresa en una etapa central de su trabajo: la discusión y aprobación de los textos elaborados por las comisiones, que luego serán integrados en la nueva Constitución provincial.