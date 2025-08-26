Qué tan cierta es la frase de Madelón: "Unión se hace fuerte de local"

Unión empató 1-1 ante Huracán en Santa Fe y entre tantos conceptos, Madelón habló de una importante localía. Los números marcan lo contrario en 2025

Desde que volvió a tomar la dirección técnica de Unión, Leonardo Madelón jugó cuatro partidos oficiales por el certamen doméstico. Uno perteneció al Apertura más tres de este Clausura.

Los rojiblancos gozan, con 6 fechas de 16 disputadas, de una cierta tranquilidad en la tabla anual, esa en la que el propio orientador expresó había que poner todas las energías, para no tener problemas con el descenso.

Dentro de la gama de expresiones donde intentó llevar tranquilidad a sus fanáticos y admitir que el punto contra el Globo fue importante, Madelón también habló de la "fuerte localía" de su equipo.

LEER MÁS: Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Con diferentes intérpretes los números no cierran

En relación a anteriores procesos y en el marco de un año donde Unión tuvo antes a Cristian González y Nicolás Vazzoler, sacando los tres partidos por Copa Sudamericana (ganó uno y perdió dos), el saldo de puntos obtenidos llega al 50%, ganando menos de la mitad y empatando precisamente la mitad de lo jugado.

Con la participación de la mayoría de jugadores que hicieron un pésimo Apertura, si algo pudo cristalizar Madelón es darle orden, solidez y seguridad en el fondo. Un dato trascendente en este objetivo primario.

LEER MÁS: Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

TORNEO APERTURA 2025

1-Boca 1-1 (Fragapane)

2-Argentinos Juniors 0-1

3-Instituto 0-0

4-Gimnasia (LP) 1-0 (Verde)

5-Banfield 3-1 (Ham, Estigarribia, Díaz)

6-Racing 0-1

7-Central Córdoba 1-0 (Gamba)

8-Newell's 1-1 (Gamba)

9-Belgrano 1-1 (Gamba)

Ganó 3, empató 4 y perdió 2, con 8 goles a favor y 6 en contra. Sumó 13 puntos (48,15% de eficacia)

LEER MÁS: Cómo será la "trampa táctica" de Unión para sorprender a River en Mendoza

TORNEO CLAUSURA 2025

1-Estudiantes 1-0 (Martínez)

2-Tigre 0-0

3-Huracán 1-1 (Estigarribia)

Ganó 1 y empató 2, con 2 goles a favor y uno en contra. Sumó 5 puntos sobre 9 en contra

En el 2025 a nivel doméstico jugó 12 partidos, con 4 victorias, empató 6 y perdió 2, sumó 10 goles a favor y 7 en contra. Es decir cosechó 18 sobre 36 en juego (50%).