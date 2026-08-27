Colón aseguró la continuidad de Lucas Cuffia y extendió su contrato hasta diciembre de 2028

El arquero llegó a un acuerdo con la dirigencia de Colón y seguirá formando parte del plantel Sabalero con vínculo hasta fines de 2028.

Lucas Cuffia seguirá ligado a Colón durante los próximos años. El arquero acordó con la dirigencia la renovación de su contrato, que ahora se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028. De esta manera, la institución santafesina aseguró la permanencia de un jugador que forma parte de su planificación deportiva y apuesta por mantener una estructura estable.

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Una renovación pensada a futuro

La extensión del vínculo le permite a Cuffia continuar dentro del plantel y afrontar los próximos desafíos con mayor respaldo. El guardameta continuará siendo una alternativa para el cuerpo técnico y tendrá la posibilidad de seguir desarrollándose dentro de la institución.

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La dirigencia considera importante conservar futbolistas que ya conocen la dinámica del club. Por eso, el nuevo acuerdo con el arquero forma parte de una planificación que busca darle continuidad a una base del equipo y evitar modificaciones constantes en la conformación del plantel.

El arquero Lucas Cuffia renovó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2028.



¡Felicitaciones, Lucas! #SomosSantaFe pic.twitter.com/1IbFuAXaMd — Club Atlético Colón (@ColonOficial) August 27, 2026

Cuffia seguirá defendiendo el arco Sabalero

Con la renovación confirmada, el arquero permanecerá en Colón hasta finales de 2028. El acuerdo representa también una señal de confianza hacia el futbolista, que tendrá por delante varias temporadas para consolidarse y competir por un lugar dentro del equipo.

La institución continúa así avanzando en la definición de su plantel para los próximos compromisos. La permanencia de Cuffia se suma a la intención de construir un proyecto con mayor estabilidad y sostener piezas conocidas durante las competencias que tendrá por delante el Sabalero.