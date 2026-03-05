Uno Santa Fe | Colón | Acassuso

El DT de Acassuso analizó a Colón: "Es un equipo grande que empuja con su gente"

El entrenar de Acassuso Darío Lema comenzó el scouting del Sabalero, anticipó el duelo en Santa Fe y destacó el estilo del equipo de Medrán.

5 de marzo 2026 · 08:39hs
El DT de Acassuso analizó a Colón: Es un equipo grande que empuja con su gente

La previa del cruce entre Colón y Acassuso empieza a jugarse fuera de la cancha. El entrenador del puntero de la zona, Darío Lema, habló en Dial Deportivo por UNO (FM 106.3) ya puso la lupa sobre el Sabalero y anticipó lo que imagina para el partido en Santa Fe: “Vamos a tratar de hacer un partido prolijo y poder traernos algo de ahí”, señaló al analizar el desafío que tendrá su equipo en la Primera Nacional. El técnico del conjunto de San Isidro habló en la previa del encuentro y dejó en claro que el cuerpo técnico ya comenzó el proceso de scouting para estudiar al rival.

Colón bajo análisis

Lema reveló que siguió de cerca el último partido del equipo rojinegro y que el análisis recién comienza, aunque ya detectó rasgos claros en la propuesta futbolística del equipo que conduce Ariel Medrán. En ese sentido, el entrenador remarcó que Colón tiene una identidad marcada dentro de la categoría. “Es un equipo duro. A Medrán le gusta jugar mucho al fútbol y sabemos que es un club grande donde la gente empuja mucho”, explicó al referirse a la estructura del Sabalero y al contexto que se genera cuando juega como local.

El DT también destacó el peso del entorno que rodea a Colón, especialmente por el acompañamiento masivo de sus hinchas. Para cualquier rival, visitar el Brigadier López implica convivir con ese clima de presión permanente, algo que puede influir en el desarrollo del juego.

La presión del Brigadier López

En ese sentido, Lema sostuvo que ese factor puede convertirse en un arma de doble filo para el equipo local. Según explicó, la ansiedad que muchas veces transmite el público puede jugar un papel importante durante los partidos.“A veces de visitante hay que jugar con la ansiedad de la gente, porque si las cosas no le salen al equipo local eso también lo puede hacer equivocar”, analizó.

El entrenador incluso mencionó una situación concreta del último encuentro del Sabalero para explicar ese contexto. “El otro día con Ferro salió en los primeros 10 o 15 minutos a quemar las naves para ponerse rápido en ventaja”, recordó. Ese tipo de arranques intensos obligan a los rivales a sostener una concentración máxima en los primeros tramos del partido, especialmente en una categoría donde los detalles suelen definir los resultados.

El plan de Acassuso

Más allá del respeto por el rival, el entrenador del líder del campeonato dejó claro que su equipo no viajará a Santa Fe con una postura especulativa. Por el contrario, explicó que Acassuso intentará competir con sus herramientas y sostener la identidad que lo llevó a tener un arranque ideal en el torneo.“Somos un equipo que no se entrega, que lucha y pelea hasta el final”, explicó al describir la mentalidad con la que afrontan cada partido.

Por eso, el objetivo en Santa Fe será claro: sostener el orden, disputar cada pelota y aprovechar las oportunidades que aparezcan durante el desarrollo del juego. “Vamos a ir a buscar y tratar de hacer un buen partido”, aseguró. Para el puntero del campeonato, sumar puntos en una cancha como la de Colón sería un resultado de enorme valor dentro de una Primera Nacional que recién comienza.

