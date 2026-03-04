Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Para el partido de la 5ª fecha ante Acassuso en el Brigadier López, el DT Ezequiel Medrán ya sabe que deberá cambiar obligada por los lesionados en Colón

4 de marzo 2026 · 15:40hs
El panorama empezó a aclararse antes de lo previsto para Colón. Aunque el compromiso ante Acassuso recién se disputará el sábado 14 de marzo en el Brigadier López, el entrenador Ezequiel Medrán ya sabe que deberá meter mano en la formación.

• LEER MÁS: Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Las noticias que llegaron desde el parte médico no fueron alentadoras. Julián Marcioni sufrió un desgarro en el isquiotibial y estará al menos tres semanas fuera de las canchas, una baja sensible pensando en el armado ofensivo. A esa ausencia se suma la de Matías Godoy, quien padece una ruptura fibrilar en uno de sus aductores y tampoco llegaría en condiciones al cruce ante el Quemero.

• LEER MÁS: Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Medrán, obligado a cambiar en Colón

Con este escenario, Medrán se ve obligado a reconfigurar las bandas. Una de las alternativas que aparece es el regreso de Darío Sarmiento, quien ya está a disposición luego del fallecimiento de su padre. El volante podría ocupar el lugar de Marcioni si el cuerpo técnico decide sostener la estructura habitual.

Ezequiel Medrán
Medrán deberá hacer al menos un cambio en Colón.

Medrán deberá hacer al menos un cambio en Colón.

Otra variante en análisis es el ingreso de Conrado Ibarra por el sector izquierdo, lo que permitiría que Ignacio Lago cambie de perfil y se mueva por la derecha. Son detalles que el entrenador terminará de definir en la semana previa al encuentro.

• LEER MÁS: "Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía"

En medio del parate dispuesto por la AFA, el cuerpo técnico evalúa incluso liberar al plantel durante el fin de semana para descomprimir cargas antes de encarar la recta final de preparación. Lo concreto es que, más allá del tiempo que resta, Colón ya sabe que para recibir a Acassuso deberá reinventarse.

