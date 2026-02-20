Uno Santa Fe | Colón | Atlético Mineiro

El ex director técnico de Colón Domínguez vuela a Atlético Mineiro y se despide del Pincha

El DT dirigirá su último partido ante Sarmiento y luego rescindirá para asumir en Atlético Mineiro. Se despide con cinco títulos y una táctica consolidada.

Ovación

Por Ovación

20 de febrero 2026 · 09:21hs
El ex director técnico de Colón Domínguez vuela a Atlético Mineiro y se despide del Pincha

Eduardo Domínguez afrontará este viernes su última función al mando de Estudiantes frente a Sarmiento en UNO y luego ejecutará la cláusula de salida para convertirse en entrenador de Atlético Mineiro. El ex director técnico de Colón se marcha pese a haber renovado hasta 2027 y cierra un ciclo de cinco consagraciones.

Cláusula ejecutada y contrato por dos años

La bomba estalló cuando el escenario parecía despejado. En enero había extendido su vínculo hasta diciembre de 2027, pero la oferta del club de Minas Gerais fue superadora y contempló la ejecución de la cláusula. En Brasil lo esperan con un contrato por dos temporadas para reemplazar a Jorge Sampaoli, recientemente desvinculado. La dirigencia platense, encabezada por Juan Sebastián Verón, mantuvo reuniones contrarreloj, aunque la decisión del entrenador ya estaba tomada tras una extensa cumbre que terminó de sellar su salida.

Contexto deportivo sensible

La partida se produce a 40 días del inicio de la Copa Libertadores y con el Torneo Apertura bien perfilado. El equipo campeón comienza a desmembrarse: Cristian Medina fue transferido a Botafogo y la situación de Edwuin Cetré está en evaluación. La estructura que supo sostener presión alta, bloque compacto y amplitud por bandas pierde a su conductor en plena planificación internacional.

LEER MÁS: Más allá de los rumores, Colón ya tiene listo su plantel y no sumará otro refuerzo

En paralelo, la Comisión Directiva ya activó la búsqueda de reemplazante. En el radar aparecen Martín Demichelis y Martín Palermo, ambos sin club, mientras que Cristian González corre desde atrás. Domínguez se irá tras casi tres años, con la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones como respaldo estadístico. Más allá de los títulos, deja una matriz táctica consolidada y un estándar competitivo que ahora deberá sostener otro conductor.

Atlético Mineiro Eduardo Domínguez Estudiantes
