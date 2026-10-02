Colón modificaría el esquema y Delfino dispondría de cuatro variantes

Este sábado el Sabalero recibirá a Estudiantes de Buenos Aires con un posible cambio en el sistema táctico y un póker de cambios

Iván Delfino cambiaría el sistema táctico y uno de los cambios sería el ingreso de Ignacio Antonio por Darío Sarmiento.

El rendimiento de Colón en el partido ante All Boys no fue para nada bueno . Por ese motivo, para recibir a Estudiantes de Buenos Aires, el entrenador Iván Delfino está decidido a meter mano en el equipo.

Pero no solo habría cambio de nombres, sino que también se modificaría el esquema táctico . Y es que existe la chance de juntar en la zona media a tres volantes que habitualmente van por el centro, más allá de tener características distintas.

En consecuencia, Colón podría salir a la cancha, con un sistema 4-3-3, con dos volantes internos, un mediocampista central, dos extremos y un centrodelantero.

Con respecto a las variantes, en la zaga central, el técnico decidió la vuelta de Nicolás Thaller quien cumplió las dos fechas de suspensión luego de ser expulsado ante Godoy Cruz, saliendo del equipo Sebastián Olmedo.

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Por su parte, Ignacio Antonio reemplazaría a Darío Sarmiento y además se producirán los retornos de Agustín Toledo e Ignacio Lago, para las salidas de Matías Muñoz (suspendido) y Gabriel Risso Patrón.

Teniendo en cuenta que Julián Marcioni se siente más cómodo como extremo, sin tener que retroceder tanto, Delfino buscaría con Antonio por derecha, liberar al exPatronato, dado que tiene más ida y vuelta que Sarmiento.

De esta manera, la formación rojinegra sería con: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Ignacio Antonio, Federico Lértora, Agustín Toledo; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago.