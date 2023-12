Facundo Bertoglia, actualmente en Volos de Grecia, charló mano a mano con UNO 106.3 y en el inicio admitió que "lo seguí en cada partido, con el sufrimiento por el resultado del último partido, tenía fe, veía un buen equipo, no se dio, triste porque hace muy poco tiempo fuimos campeones. Estoy al tanto, se que me están nombrando, desde ya para mí hablé con amigos, primero hay que pensar que me crié, viví abajo de la popular, el sentimiento por Colón, más allá de que esté cómodo en Grecia, Colón es algo muy fuerte para mí".