El flamante DT de Colón y su amistad con Pep Guardiola

"Era un tipo que no paraba de hablar en todo el día, muy preguntón, ja… Nos llevábamos muy bien fuera de la cancha, era una persona con una gran humildad. Quería saber todo. Me preguntaba de qué región de Argentina venía, cómo era Rawson, el lugar donde nací… Y del fútbol argentino también charlábamos. Me hablaba del piso seco de las canchas de nuestro país como algo que no favorecía el bueno juego. Yo le decía que el césped de las canchas del fútbol argentino solía estar alto en la gran mayoría de los estadios. No estaba de acuerdo con eso", contó Yllana en el libro de Vicente Muglia.

image.png La camiseta que Guardiola le regaló a Yllana.

El vínculo que formó Pep Guardiola con Andrés Yllana fue tan fuerte que, cuando Pep se despidió del Brescia, le dejó su camiseta firmada que decía: “Yo tuve el placer de jugar con vos. Con mucho afecto, Pep”.

En sus declaraciones ante los medios, Yllana evocó los momentos en que Guardiola, el actual entrenador del Manchester City, manifestaba un notable interés por su tierra natal y las particularidades del fútbol argentino. "Era un tipo que no paraba de hablar de fútbol en todo el día", resaltó Yllana, subrayando así la pasión y el compromiso que Guardiola tenía no solo por el deporte, sino también por las raíces culturales que lo rodean.