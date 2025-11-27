Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

La Asociación Santafesina de Hockey definió suspender las finales del Torneo Oficial que se iban a jugar este sábado por las malas condiciones del tiempo.

La Asociación Santafesina de Hockey informó la suspensión total de la jornada prevista para este sábado 29 de noviembre, debido a las condiciones climáticas adversas que impiden el normal desarrollo de la actividad. Esa fecha incluía la disputa de las finales y los cruces por el tercer y cuarto puesto de las categorías Primera División y Sub 14, pertenecientes al Torneo Oficial.

Además, también quedaron postergados los compromisos decisivos de Segunda División , así como la esperada Premiación Anual , que iba a reconocerse al cierre de la jornada.

Nueva fecha confirmada

La Asociación definió que toda la actividad pendiente se reprograma para el próximo sábado 13 de diciembre, en horarios aún a confirmar. Ese día se disputarán las finales, los duelos definitorios de cada categoría y se llevará a cabo finalmente la ceremonia de premiación correspondiente a la temporada.

De esta manera, las instituciones participantes deberán aguardar dos semanas más para conocer a los campeones oficiales del año y recibir los reconocimientos del calendario deportivo.

La Asociación comunicó que oportunamente dará a conocer la nueva programación con detalles de horarios y sedes.