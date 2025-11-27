Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Los hermanos Cristian y Hernán Pellerano debutarán como entrenadores en equipos de la Primera Nacional, y podrían ser rivales de Colón.

La próxima temporada de la Primera Nacional tendrá un condimento especial y poco frecuente en el fútbol mundial: dos hermanos dirigirán a equipos diferentes de la misma categoría, con la posibilidad concreta de cruzarse en un partido oficial. Se trata de Hernán y Cristian Pellerano, quienes asumirán por primera vez como directores técnicos al frente de Gimnasia de Jujuy y Atlanta, respectivamente.

Este acontecimiento remite a casos familiares emblemáticos del deporte, como cuando los hermanos Diego y Gabriel Milito se enfrentaron como jugadores en Racing e Independiente, o como sucedió con los Barros Schelotto en Vélez y los De Felippe en Central Córdoba, aunque que dos hermanos debuten como entrenadores en simultáneo en clubes distintos es una rareza absoluta.

Cristian, el mayor, vuelve a casa como DT de Atlanta

Cristian Pellerano fue presentado recientemente en El Bohemio, el club donde debutó como jugador profesional entre 2001 y 2004. Su flamante incorporación llega tras una sólida etapa como asistente de Javier Gandolfi, primero en Independiente del Valle y luego en Atlético Nacional de Medellín, donde alcanzaron los octavos de final de la Copa Libertadores.

En su carrera como mediocampista, Cristian tuvo pasos destacados por Defensores de Belgrano, consiguió el ascenso con Nueva Chicago, y vistió las camisetas de Racing, Arsenal, Colón e Independiente, entre otras. A nivel internacional conquistó la liga mexicana con Tijuana, y jugó también en América, Morelia y Veracruz. Su etapa más recordada fue como referente y capitán de Independiente del Valle, donde desde 2018 levantó seis títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Sudamericana 2019.

Hernán toma las riendas en Gimnasia de Jujuy

Por su parte, Hernán Pellerano asumió en Gimnasia de Jujuy tras la salida de Matías Módolo a fines de noviembre. Si bien tuvo un cierre de carrera en el Lobo jujeño, su trayectoria comenzó en Vélez, donde disputó 160 partidos y fue campeón en 2005.

Activo tanto en el fútbol nacional como internacional, vistió las camisetas de Almería (España), Newell’s, Tijuana, Independiente, Olimpia, Liga de Quito, Melgar y San Martín de Tucumán, entre otros. Tras su retiro en 2024, inició su camino como entrenador siendo ayudante de campo de Pablo de Muner en Defensa y Justicia, durante 35 partidos entre agosto de 2024 y mayo de este año.

Posible duelo familiar

A partir de 2025, los hermanos podrían enfrentarse oficialmente si el fixture los cruza, en lo que sería un hecho inédito para la categoría y una historia con tinte familiar que promete captar la atención de todo el fútbol argentino.

Dos exfutbolistas con carreras destacadas, que ahora llevarán su experiencia al banco de suplentes. Y que, por primera vez, podrían verse frente a frente no como compañeros o rivales en la cancha, sino como entrenadores.

El fútbol argentino suma otro capítulo pintoresco. Esta vez, escrito por dos hermanos que buscarán hacer historia... cada uno desde su propio banco.



Fuente: TyC Sports