El "campeón" Rosario Central solo jugó ante dos clasificados a cuartos de final

Un dato demuestra lo poco serio que fue el título designado por la AFA al “Canalla” por haber terminado primero en la tabla anual.

Los clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura se definieron este miércoles por la noche, luego del triunfo por 1-0 de Tigre ante Lanús. De esta manera, siete de los ocho equipos que están entre los ocho mejores disputaron la Zona A.

Dicha estadística deja aún más expuesto a Rosario Central , equipo que fue designado Campeón de Liga por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un título que fue inventado de la noche a la mañana.

Esto se debe a que Rosario Central en el segundo semestre, mientras contaban los puntos para la tabla anual, solo jugó frente a dos de los clasificados a cuartos de final. Uno de ellos fue Boca, ante el que empató 1-1 en un encuentro interzonal, mientras que el otro encuentro fue una goleada del “Canalla” 3-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante.

Como si esto fuera poco, luego de que finalizara el conteo de puntos de la tabla anual, Rosario Central se enfrentó con Estudiantes de La Plata en los octavos de final del Torneo Clausura, en un encuentro en el que cayó derrotado por 1-0 como local.

La estadística negativa de Rosario Central

Pero la estadística negativa del “Campeón de Liga” no termina allí, ya que en el primer semestre del año perdió 1-0 con Boca, mientras que en los octavos de final del Torneo Apertura le ganó 2-0 a Estudiantes de La Plata para luego caer en los cuartos de final frente a Huracán por 1-0.

Además, Rosario Central compartió grupo con siete de los últimos nueve equipos de la tabla anual, incluidos Godoy Cruz y San Martín de San Juan, que terminaron perdiendo la categoría.

Los cuartos de final del Torneo Clausura, que se disputarán entre el sábado 30 de noviembre y el próximo lunes.