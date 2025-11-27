Colón de San Justo homenajeó a sus campeones de la Liga Senior

Colón de San Justo le rindió homenaje a sus campeones en la Liga Senior antes de las semis ante Colón (SF), por la Liga Santafesina. Fiesta total en el Mercedes Alesso de Bieler.

Colón de San Justo vivió una jornada cargada de emoción y orgullo institucional. En la previa del duelo clave ante Colón de Santa Fe por el Torneo Clausura Norberto Chijí Serenotti —que el Conquistador terminó ganando 1-0 en el estadio Mercedes Alesso de Bieler para meterse en la final—, la dirigencia rindió un sentido reconocimiento a su equipo de la Liga Senior, reciente campeón de la Copa de Oro del Clausura Nery Alberto Pumpido.

El título se consumó tras la victoria del pasado domingo en el estadio Brigadier Estanislao López, donde Colón de San Justo se impuso por 1-0 con un golazo memorable de Gabriel Fossatti , quien sorprendió al arquero sabalero con un potente remate desde tres cuartos de cancha que se clavó en el ángulo. Sin embargo, el delantero luego fue expulsado, y su equipo aguantó con mucha hidalguía la victoria para quedarse con el título.

Pese a la adversidad, los dirigidos por Daniel Grass se plantaron con carácter y, sostenidos por una férrea defensa y liderazgo colectivo, lograron mantener el cero y quedarse con el trofeo por primera vez en su historia. El pitazo final de Céspedes en el Brigadier López desató un festejo inolvidable para la institución rojiblanca.

Plantel Campeón – Colón de San Justo (Liga Senior)

El plantel campeón: Guillermo Scatizza; Fernando Moreira, Fernando Budiño, Alejandro Pacheco, Juan Lanzavecchia; Sebastián Rojas, Ezequiel Beltramo; Jorge Furia, Gabriel Fossatti, Lisandro Caraballo, Gustavo Tabuada, Héctor Merlo, Alejandro Barberis, Roberto Tregnaghi, Pablo Sandoval, Alfredo Cozzi, Diego Maidana y Esteban Dixon.

Reconocimiento también para el hockey

Durante la ceremonia también se destacó al equipo de hockey femenino, que recientemente logró el ascenso a la máxima categoría de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) para la temporada 2026. Un logro histórico que posiciona al club entre las instituciones más competitivas de la región.

Un gesto que fortalece la identidad

El homenaje se dio en un contexto deportivo de alta exigencia, previo a un compromiso decisivo para el plantel principal. Sin embargo, la dirigencia priorizó resaltar el valor de los logros institucionales, premiando el esfuerzo de deportistas que representan el espíritu y la identidad de Colón de San Justo.

Con el título de la Senior y el ascenso del hockey como estandartes, el club atraviesa uno de los momentos más destacados de los últimos años, proyectando crecimiento y consolidación deportiva.