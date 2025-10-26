Uno Santa Fe | Colón | Colón

El gran salto que el Vignattisno le quiere dar a Colón con el DT

El Vignattismo trabaja de cara a las elecciones en Colón, del 30 de noviembre. Ya le habrían hecho una oferta a un cuerpo técnico. ¿De quién se trata?

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2025 · 09:51hs
El gran salto que el Vignattisno le quiere dar a Colón con el DT

Por ahora, la cara visible del armado es José Alonso, histórico dirigente y hombre de confianza de José Vignatti, quien esta vez ocuparía un rol secundario, aunque sigue siendo la figura de mayor peso dentro del espacio. El ex presidente, que condujo a Colón durante algunos de los ciclos más exitosos de su historia reciente —incluida la obtención del título de la Copa de la Liga 2021—, estaría detrás de un proyecto ambicioso que incluye un nombre fuerte para el banco de suplentes.

Orsi-Gómez, la dupla que pretende el Vignattismo para Colón

Según reveló el programa Mundo Ascenso, desde el Vignattismo le habrían ofrecido el cargo de entrenador a la dupla Favio Orsi–Sergio Gómez, los técnicos que en la primera parte del año condujeron a Platense al título de la Copa de la Liga Profesional, coronando una campaña histórica en el Torneo Apertura.

LEER MÁS: Se vienen las vacaciones y el plantel de Colón espera que la dirigencia regularice la deuda

El ofrecimiento, aseguran, fue “a billetera abierta”: con margen para incorporar refuerzos de jerarquía y un contrato importante que refleje la apuesta política y deportiva del sector. Sin embargo, no será sencillo: el valor de la dupla se disparó tras el campeonato obtenido con el Calamar, lo que convierte la negociación en un desafío mayúsculo.

Qué piensa la dupla Orsi-Gómez sobre su futuro

Mientras tanto, Orsi y Gómez transitan un tiempo de pausa, aunque con la mirada puesta en su regreso a la dirección técnica. “Estamos en espera, aprovechando este tiempo para hacer un balance de lo que hicimos bien y de lo que no tanto”, reconoció Favio Orsi en declaraciones recientes a Olé.

Orsi y Gómez.jpg

Por su parte, Sergio Gómez agregó: “Es un momento para estar con nuestras familias, con el cuerpo técnico, y ajustar detalles para prepararnos para volver a dirigir. Analizamos distintas posibilidades y cuando llegue lo que creamos que es correcto, nos verán trabajando nuevamente”.

LEER MÁS: ¿Ezequiel Medrán ya inició la pretemporada en Colón o es solo una transición?

Ambos técnicos forjaron una carrera conjunta que comenzó desde las categorías más bajas del Ascenso —la Primera D— y que los llevó a consolidarse en la elite del fútbol argentino. Su perfil de trabajo, con fuerte énfasis en la formación y la identidad de grupo, seduce a la corriente que encabeza Alonso, que busca ofrecer un proyecto integral y moderno como carta de presentación en la campaña.

A medida que se acercan las elecciones, el Vignattismo intenta reordenar fuerzas y recuperar terreno político, con un discurso que apunta a la reconstrucción institucional y deportiva del club. La posible llegada de Orsi y Gómez, más allá de su dificultad, sería una señal de ambición de un sector que, una vez más, pretende volver a marcar el rumbo en el fútbol sabalero.

Colón Vignattismo Orsi
Noticias relacionadas
en colon por ahora la unidad no es lo unico que cuenta para las elecciones

En Colón por ahora la unidad no es lo único que cuenta para las elecciones

colon termina la semana sin inhibicion, pero en alerta permanente

Colón termina la semana sin inhibición, pero en alerta permanente

colon cerro su tercera semana de trabajo con un malestar del plantel en aumento

Colón cerró su tercera semana de trabajo con un malestar del plantel en aumento

Ezequiel Medrán opinó sobre las complejidades que tiene el Torneo de la Primera Nacional.

Medrán: "La categoría le mostró los dientes a Colón"

Lo último

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Gisela Scaglia: Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros

Gisela Scaglia: "Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros"

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 8 muertes

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 8 muertes

Ovación
Se concretaron las primeras definiciones en el Regional del Litoral

Se concretaron las primeras definiciones en el Regional del Litoral

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

SIC ganó el clásico, y sacó el pasaje para definir el Top 12 de la URBA

SIC ganó el clásico, y sacó el pasaje para definir el Top 12 de la URBA

El plan salvación que encara Newells con Unión en el camino

El plan "salvación" que encara Newell's con Unión en el camino

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras