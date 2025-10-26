Gutiérrez destacó una jornada tranquila y ordenada en Santa Fe: "A las 8.30 ya teníamos el 85% de las mesas constituidas"

Magdalena Gutiérrez, secretaria electoral nacional en Santa Fe, calificó la jornada como ordenada y sin incidentes. Resaltó que la Boleta Única agilizó el proceso y redujo las demoras.

La secretaria electoral nacional en Santa Fe, Magdalena Gutiérrez , aseguró que la elección legislativa 2025 se desarrolló con normalidad y destacó la agilidad que brindó el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) , utilizado por primera vez en comicios nacionales.

“ Fue una elección que se desarrolló con tranquilidad, un inicio de jornada muy tranquilo. Las mesas se fueron constituyendo con dinamismo y a las 8.30 ya teníamos el 85% constituidas ”, precisó la funcionaria, quien remarcó que solo se registraron cuestiones puntuales que no afectaron el desarrollo general del proceso.

Elecciones 2025: a cuánto está el "dólar cripto", el único que opera el domingo

Gutiérrez subrayó además que la modalidad de votación permitió agilizar el flujo de electores: “La boleta única hizo que tengamos menos cantidad de incidencias. Al tener dos cabinas, podían votar al mismo tiempo dos personas. No hubo filas ni demoras en los establecimientos”.

En relación con la participación, la secretaria indicó que el nivel de asistencia en la provincia fue del 65%, de acuerdo con los primeros cálculos realizados al cierre de la jornada. “Tenemos el dato puntual de las 16 horas, con un 55% del padrón. Pero según los reportes finales, podemos estimar una participación del 65%”, explicó en declaraciones a RTS Medios.

Las imágenes de las elecciones legislativas en la ciudad de Santa Fe

Con un desarrollo tranquilo y sin contratiempos, la provincia de Santa Fe volvió a mostrar eficiencia y organización en la jornada electoral, en el marco de unas elecciones nacionales marcadas por baja participación y alta expectativa política.