Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Gutiérrez destacó una jornada tranquila y ordenada en Santa Fe: "A las 8.30 ya teníamos el 85% de las mesas constituidas"

Magdalena Gutiérrez, secretaria electoral nacional en Santa Fe, calificó la jornada como ordenada y sin incidentes. Resaltó que la Boleta Única agilizó el proceso y redujo las demoras.

26 de octubre 2025 · 19:26hs
Elecciones legislativas 2025 en Santa Fe

José Busiemi/UNO Santa Fe

Elecciones legislativas 2025 en Santa Fe

La secretaria electoral nacional en Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, aseguró que la elección legislativa 2025 se desarrolló con normalidad y destacó la agilidad que brindó el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), utilizado por primera vez en comicios nacionales.

Fue una elección que se desarrolló con tranquilidad, un inicio de jornada muy tranquilo. Las mesas se fueron constituyendo con dinamismo y a las 8.30 ya teníamos el 85% constituidas”, precisó la funcionaria, quien remarcó que solo se registraron cuestiones puntuales que no afectaron el desarrollo general del proceso.

Elecciones 2025: a cuánto está el "dólar cripto", el único que opera el domingo

Gutiérrez subrayó además que la modalidad de votación permitió agilizar el flujo de electores: “La boleta única hizo que tengamos menos cantidad de incidencias. Al tener dos cabinas, podían votar al mismo tiempo dos personas. No hubo filas ni demoras en los establecimientos”.

En relación con la participación, la secretaria indicó que el nivel de asistencia en la provincia fue del 65%, de acuerdo con los primeros cálculos realizados al cierre de la jornada. “Tenemos el dato puntual de las 16 horas, con un 55% del padrón. Pero según los reportes finales, podemos estimar una participación del 65%”, explicó en declaraciones a RTS Medios.

Las imágenes de las elecciones legislativas en la ciudad de Santa Fe

Con un desarrollo tranquilo y sin contratiempos, la provincia de Santa Fe volvió a mostrar eficiencia y organización en la jornada electoral, en el marco de unas elecciones nacionales marcadas por baja participación y alta expectativa política.

Santa Fe Gutiérrez mesas
Noticias relacionadas
el tiempo en santa fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

La seguridad de las elecciones. Desde el puesto de comando en el Liceo Militar se realiza un monitoreo en tiempo real de todas las operaciones.

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Dengue. Se confirmó la presencia del vector en 16 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

Paula Perassi tenía 34 años y dos hijos. Un día salió a hacer un mandado y no se la vio nunca más.

Caso Paula Perassi: la Provincia ahora ofrece $40 millones por datos sobre el paradero del cuerpo

Lo último

Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Último Momento
Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Pullaro: El país y Santa Fe le dijeron no al kirchnerismo

Pullaro: "El país y Santa Fe le dijeron no al kirchnerismo"

En Santa Fe, La Libertad Avanza sacó más votos que los que sumó Milei en las generales presidenciales de 2023

En Santa Fe, La Libertad Avanza sacó más votos que los que sumó Milei en las generales presidenciales de 2023

Ovación
El pace car del final le impidió a Colapinto darle pelea a Gasly en México

El pace car del final le impidió a Colapinto darle pelea a Gasly en México

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: Peor no se puede ir

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: "Peor no se puede ir"

Norris brilló en México y es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1

Norris brilló en México y es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1

Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil

Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil

Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras