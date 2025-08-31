Colón, con la fórmula definida para visitar a Defensores de Belgrano

Ezequiel Medrán ya tendría definido el equipo titular de Colón para visitar este lunes a Defensores de Belgrano. Otra vez hay varias bajas.

Este lunes, desde las 19.10, Colón se presentará en el estadio Juan Pasquale para enfrentar a Defensores de Belgrano, en el marco de la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional.

El Sabalero buscará mantener la distancia con respecto a los equipos que lo persiguen en la tabla y asegurar un cierre de temporada más tranquilo desde lo numérico.

LEER MÁS: Castro, con las ideas claras en Colón: "No estamos preocupados por el descenso"

Actualmente, Colón le lleva nueve puntos a Defensores Unidos de Zárate, cuando restan 18 unidades en juego para el equipo dirigido por Ezequiel Medrán. El CADU ya sumó una victoria ante Talleres de Remedios de Escalada como visitante, por lo que el Sabalero no puede relajarse.

Mantener la ventaja le permitirá llegar más aliviado al final de la temporada, aunque el segundo gran objetivo —alcanzar los puestos de Reducido— quedó fuera de alcance, con una diferencia de 16 puntos.

Medrán apuesta por la misma fórmula ante Defensores de Belgrano

Para el compromiso ante Defensores, Medrán repetirá el equipo que viene de empatar 1-1 frente a Chacarita en el Brigadier López, salvo algunos ajustes obligados: Zahir Yunis estará disponible tras cumplir su fecha de suspensión, mientras que Emmanuel Gigliotti llega al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de sanción. Además, no podrá contar con los lesionados Christian Bernardi, Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán y Agustín Giménez.

LEER MÁS: El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

De esta manera, el once titular sería: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro.

Colón buscará en Buenos Aires mantener su rendimiento y asegurar la tranquilidad en la tabla, para cerrar la temporada con un buen resultado en un escenario complicado como el Juan Pasquale.