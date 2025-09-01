Colón busca aire en el Bajo Núñez frente a un Defensores de Belgrano en levantada

Colón, que necesita sumar para confirmar su permanencia, visitará a Defensores de Belgrano, desde las 19.10, en el Juan Pasquale, por la fecha 29.

Por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Colón se presentará este lunes en el Juan Pasquale para medirse desde las 19.10 frente a Defensores de Belgrano, con arbitraje de Yamil Possi.

El Sabalero llega a este compromiso con la necesidad de sumar para volver a estirar la diferencia sobre Defensores Unidos de Zárate , su rival directo en la pelea por mantener la categoría. El CADU venció a Talleres de Remedios de Escalada y se colocó a nueve puntos de Colón, cuando restan 18 unidades en juego .

El equipo de Ezequiel Medrán viene de empatar en el Brigadier López ante Chacarita (1-1) y repetirá la base de aquel once, con algunos ajustes obligados. Zahir Yunis volverá a estar disponible tras cumplir una fecha de suspensión, mientras que Emmanuel Gigliotti deberá cumplir una sanción por acumulación de amarillas. A su vez, el DT no podrá contar con los lesionados Christian Bernardi, Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán y Agustín Giménez.

Cómo llega Defensores de Belgrano al choque ante el Sabalero

En cuanto al rival, el Dragón de Fabián Nardozza buscará hacerse fuerte en casa, donde pretende consolidar su mejoría futbolística. No estarán disponibles Ezequiel Aguirre ni Emiliano Vecchio, ambos en recuperación, ni Agustín Massaccesi, suspendido por cinco amonestaciones. La buena noticia para el local pasa por la vuelta de Gustavo Mendoza.

Más allá de que el segundo gran objetivo —alcanzar los puestos de Reducido— quedó prácticamente descartado por la diferencia de 16 puntos, Colón sabe que necesita asegurar la permanencia cuanto antes. Para eso, el choque en el Bajo Núñez aparece como una prueba clave para no dejar crecer las ilusiones de sus perseguidores.

Probables formaciones de Defensores de Belgrano y Colón

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Gustavo Mendoza, Gonzalo Gamarra, Juan Pablo Segovia, Fernando Rodríguez; Agustín Benítez, Juan de Tomasso, Ignacio Gutiérrez, Patricio Moyano; Enzo Gonzalez, Francisco Tcherkaski. DT: Fabián Nardozza.

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Juan Pasquale.

Árbitro: Yamil Possi.

Hora de inicio: 19.10.

Televisa: TyC Sports.