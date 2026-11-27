El río llegó a los 5,69 metros en el puerto local y acumula una caída de 19 centímetros desde el pico de la semana pasada. Sin embargo, las familias afectadas por la crecida todavía reciben asistencia en Alto Verde y Colastiné Sur

El río Paraná continúa en descenso en Santa Fe y este viernes 27 de noviembre registró una altura de 5,69 metros en el Puerto de Santa Fe , según los datos de Prefectura Naval Argentina. La medición se ubicó un centímetro por debajo del nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros.

Luego de alcanzar un pico de 5,88 metros la semana pasada, el cauce perdió 19 centímetros en poco más de seis días. Si bien la tendencia representa una señal favorable frente a la crecida, el río permanece cerca de una altura crítica y mantiene en marcha los operativos de prevención y asistencia.

En paralelo, 315 personas permanecen alojadas en los centros de asistencia municipal de Alto Verde y Colastiné Sur, mientras continúan las tareas de monitoreo en las zonas costeras afectadas.

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El Paraná sigue bajando en el puerto de Santa Fe

La bajante del Paraná se desarrolló de manera gradual durante los últimos días. El 21 de noviembre, el río se mantuvo en torno a los 5,87 metros y comenzó a descender con mayor claridad a partir del día siguiente.

El lunes 23 llegó a los 5,80 metros, altura en la que permaneció durante más de 20 horas. Para el miércoles 25 por la mañana, la medición ya había bajado a 5,77 metros.

Durante las últimas jornadas, el descenso se aceleró. Entre el registro de las 6 del miércoles y el de las 9 del jueves, el río perdió seis centímetros en un período de 27 horas.

En tanto, el río Salado registró 2,81 metros en la estación de Recreo, de acuerdo con las mediciones informadas.

El nivel del Paraná quedó por debajo de la altura de evacuación

El dato más importante de la última medición es que el Paraná volvió a ubicarse por debajo de los 5,70 metros, el nivel de evacuación en el Puerto de Santa Fe.

La altura de alerta está fijada en 5,30 metros, por lo que el registro actual todavía se encuentra 39 centímetros por encima de esa referencia.

El nivel de evacuación había sido alcanzado el 15 de noviembre. Desde entonces, el río permaneció cerca de esa cota o por encima de ella durante casi dos semanas.

En los días previos al pico, el Paraná había subido desde los 5,58 metros registrados el 13 de noviembre hasta los 5,88 metros, con un incremento de 30 centímetros en apenas seis días.

• LEER MÁS: El INA pronosticó que el río Paraná bajará en los próximos días en Santa Fe pero seguirá por encima del nivel de alerta

Qué pronostica el INA para el Paraná en diciembre

El Instituto Nacional del Agua (INA) proyecta que la tendencia descendente continuará durante los próximos días, aunque advierte sobre posibles variaciones en las alturas.

En su informe del martes 24 de noviembre, cuando el Paraná se encontraba en 5,80 metros, el organismo estimó para el 1 de diciembre una altura central de 5,64 metros, con un rango posible de entre 5,20 y 5,80 metros.

Para el 8 de diciembre, la previsión central se ubica en 5,51 metros, con valores posibles de entre 5,10 y 5,70 metros.

De cumplirse el escenario central, el río quedaría por debajo del nivel de evacuación durante los primeros días de diciembre, aunque todavía se mantendría por encima de la altura de alerta.

Sin embargo, los márgenes del pronóstico contemplan escenarios de mayor altura. El valor máximo previsto para el 1 de diciembre es de 5,80 metros, mientras que para el 8 de diciembre alcanza los 5,70 metros, justo en el límite de evacuación.

Centro de evacuados gentileza

Crecida del Paraná: hay 315 personas alojadas en centros municipales

En el marco de la crecida del Paraná en Santa Fe, los operativos municipales continúan brindando asistencia a las familias afectadas.

En el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde permanecen alojadas 285 personas, de las cuales 172 son mayores y 113 menores. En total, corresponden a 84 familias.

Por su parte, en el Centro de Asistencia Integral N° 2 de Colastiné Sur continúan alojadas 30 personas: 19 mayores y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.

De esta manera, el total de personas alojadas en ambos centros asciende a 315, entre ellas 191 mayores y 124 menores, distribuidas en 95 familias.

Recomendaciones para los vecinos de las zonas costeras

Ante la situación del río Paraná, la Municipalidad de Santa Fe solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

También recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.