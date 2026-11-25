El entrenador sabalero realizó una práctica de fútbol con Gárate y Bonansea desde el inicio, aunque también ensayó con los ingresos de Franco García y Sarmiento.

La necesidad de ganar en el Nuevo Francisco Urbano llevó a Iván Delfino a explorar diferentes alternativas para modificar el funcionamiento ofensivo de Colón . Durante el entrenamiento de este miércoles, el técnico apostó inicialmente por la presencia de dos centrodelanteros, aunque posteriormente introdujo cambios que dejaron abierta la incógnita sobre la formación que utilizará en la revancha ante Deportivo Morón.

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El doble nueve, la primera apuesta de Delfino

Con la obligación de convertir para mantener intactas sus aspiraciones de ascenso, el entrenador sabalero comenzó el ensayo futbolístico con Alan Bonansea y Leandro Gárate compartiendo el frente de ataque.

Delfino dispuso inicialmente un esquema 4-4-2, con Ignacio Lago y Marcioni por los costados, mientras que Federico Lértora y Toledo ocuparon el sector central del mediocampo.

El primer equipo que paró Delfino: Giménez; Peinipil, Thaller, Rasmussen y Castet; Marcioni, Toledo, Lértora y Lago; Gárate y Bonansea.

La presencia de dos referencias ofensivas aparece como una de las alternativas que maneja el entrenador para intentar solucionar la falta de contundencia que condicionó al Sabalero en el encuentro de ida.

Franco García y Sarmiento, las otras cartas del entrenador

El desarrollo de la práctica también permitió observar una propuesta diferente. Delfino decidió retirar a Bonansea para darle ingreso a Franco García, mientras que Darío Sarmiento ocupó el lugar de Marcioni.

Con estas modificaciones, el técnico pasó de contar con dos centrodelanteros a disponer de futbolistas con mayor movilidad y desequilibrio individual alrededor de Gárate.

El segundo equipo del ensayo: Giménez; Peinipil, Thaller, Rasmussen y Castet; Sarmiento, Toledo, Lértora, Lago, García y Gárate.

Las variantes reflejan que Delfino todavía no tiene resuelta la composición del ataque para el compromiso del viernes. La disyuntiva pasa por apostar a dos referencias dentro del área o incorporar jugadores capaces de generar desequilibrio y abastecer a un único centrodelantero.

Con el empate sin goles de la ida y la ventaja deportiva en manos de Deportivo Morón, Colón necesita ganar para meterse en las semifinales del Reducido. El entrenador deberá definir cuál es la estructura ofensiva que mejor responde a esa exigencia.