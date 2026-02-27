Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Hay dos temas que llevan loco al presidente José Alonso en Colón: la contienda legal con José Neris y el reclamo a Platense para que pague lo de Leonel Picco

En Colón la preocupación no solo pasa por lo que ocurre dentro de la cancha. El presidente José Alonso sigue de cerca dos historias que combinan dinero, contratos y posibles acciones. Son situaciones distintas, pero con un denominador común: afectan directamente los recursos de la institución .

Dos temas con mucha ocupación Colón

Uno de los casos tiene como protagonista a Leonel Picco, cuyo nombre volvió a resonar tras su reciente gol con Remo de Brasil, donde recaló hace pocas semanas. Pero mientras el mediocampista suma minutos, en Santa Fe miran de reojo a Platense, que ya empezó a cobrar por el 1.800.000 dólares de la transferencia, aunque todavía no regularizó completamente el dinero que le corresponde al Sabalero por la operación original.

Esta situación encendió señales de alerta en la dirigencia rojinegra. La falta de cumplimiento en los pagos impacta en un momento donde cada ingreso resulta clave para equilibrar las cuentas, y el retraso genera un lógico malestar en el club santafesino, que espera una pronta normalización. Apenas el Calamar una parte de la vez que lo compró y por eso el enojo de Alonso.

El otro frente abierto es aún más delicado y podría escalar al plano internacional. Se trata de la salida del delantero uruguayo José Neris, recientemente anunciado en Emelec. En Colón sostienen que la desvinculación fue sin fundamentos y consideran que se trató de una ruptura contractual indebida.

jose neris colon emelec inhibido.jpg Colón irá a la FIFA por el caso Neri.

Con el 65% de los derechos económicos del atacante en su poder, el club decidió dar el siguiente paso y preparar una presentación ante la FIFA. Para ello, ya trabaja junto a especialistas en legislación deportiva internacional, con el objetivo de exigir una compensación que consideran legítima.