Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón supera los 30.000 socios y reafirma su fuerza como club referente de la Primera Nacional

Antes de comenzar marzo, el club santafesino superó los 30.000 socios, un hito que refleja cómo Colón combina gestión, unión de plantel para generar ilusión.

Ovación

Por Ovación

27 de febrero 2026 · 13:03hs
Colón supera los 30.000 socios y reafirma su fuerza como club referente de la Primera Nacional

Colón comenzó el 2026 con 25.000 socios y antes de entrar en el tercer mes del año, logró superar los 30.000, consolidándose como el club con mayor cantidad de adherentes de la Primera Nacional y superando incluso a equipos de la máxima categoría. Este récord no surge solo de una gestión administrativa ordenada, sino de la construcción de un grupo de fútbol sólido y cohesionado, capaz de transmitir ilusión y sentido de pertenencia a su público.

La unión y el carisma como motor de crecimiento

Si bien la comisión directiva ha mantenido el equilibrio económico pagando salarios, deudas e inhibiciones, el verdadero motor del entusiasmo proviene del grupo de 16 jugadores incorporados este año, los pocos sobrevivientes del plantel anterior y los juveniles que buscan reivindicar su lugar. Este conjunto no solo funciona como unidad, sino que tiene carisma, contagia ilusión y genera identificación con la hinchada, algo que el plantel del 2025 nunca logró: aquel equipo dejaba la sensación de estar quebrado en el vestuario, sin química ni liderazgo que uniera a todos.

El club enfatizó en sus redes sociales la diferencia entre un equipo y un grupo, citando el término italiano “gruppo”: un conjunto que convive con un fin común, actúa coordinadamente, comparte objetivos y esfuerzo, y funciona como unidad dentro y fuera del campo de juego. Esa filosofía, sumada al carisma del plantel, permitió que la comunidad colónista se sienta parte activa de un proyecto colectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2027076630447886359?s=20&partner=&hide_thread=false

LEER MÁS: Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Identificación de la hinchada y proyección institucional

Superar los 30.000 socios no solo es un logro numérico: es la materialización de la confianza de la hinchada en un proyecto de club que apuesta a la unión, el carisma y el crecimiento sostenido. La sinergia entre los jugadores, juveniles y dirigentes construyó un círculo virtuoso donde los resultados deportivos y el compromiso institucional se potencian mutuamente.

Además, el récord convierte a Colón en un referente de gestión y pertenencia en el fútbol argentino, demostrando que la fuerza de un club no solo se mide en goles o puntos, sino en la capacidad de unir a jugadores, cuerpo técnico y socios en torno a un objetivo común, generando cohesión y contagio de ilusión tanto dentro como fuera del campo de juego.

Colón Primera Nacional socios grupo
Noticias relacionadas
colon resistio en el final y festejo en mendoza

Colón resistió en el final y festejó en Mendoza

colon moldea su estructura con una incognita para enfrentar a ferro

Colón moldea su estructura con una incógnita para enfrentar a Ferro

colon visita a rivadavia (m) necesitado de ganar para luego sonar con la permanencia

Colón visita a Rivadavia (M) necesitado de ganar para luego soñar con la permanencia

colon mantiene la base y espera por lago y bonansea

Colón mantiene la base y espera por Lago y Bonansea

Lo último

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Último Momento
Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Ovación
Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos