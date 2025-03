El juego pude esperar: Colón ganó un partido chivo ante For Ever y es líder de la Zona B

Colón jugó un mal partido ante Chaco For Ever, pero le ganó por 2-1 con goles de Emmanuel Gigliotti y Federico Jourdan, y es único líder de la Zona B.

Colón tuvo una noche para el olvido ante Chaco For Ever en cuanto a producción futbolística, pero le terminó ganando a Chaco For Ever por 2-1, con el gol madrugador de Emmanuel Gigliotti y otro de Federico Jourdan, para cortarse en la punta de la Zona B de la Primera Nacional. Facundo Sánchez, en contra de su arco, descontó para los de Resistencia.

Chaco For Ever salió decidido a presionar bien arriba a Colón y generar el error defensivo. Sin embargo, en la primera que aceleró a fondo llegó el primero del Sabalero, tras un gran pase atrás de Facundo Sánchez, que encontró en una posición inmejorable al Puma Gigliotti, quien no perdonó y estampó el 1-0.

El uno por uno del trabajoso triunfo de Colón ante Chaco For Ever

Sin embargo, Chaco For Ever mostró credenciales en la siguiente pero el asistente Juan Manuel González levantó la bandera cuando ya había definido al gol el atacante Matías Romero. Los de Ricardo Pancaldo no levantaron el pie del acelerador y encontraron varios resquicios, preocupantes, en la defensa de Colón. Sin embargo, no los pudo aprovechar y de a poco los de Ariel Pereyra se comenzaron a acomodar en la última línea.

For Ever era un equipo cuando atacaba y otro cuando defendía. Y volvió a sufrir atrás, con una pelota que le llegó a Gigliotti, quien se sacó de encima a su marcador pero no estuvo fino en la definición y Colón se perdió el segundo de forma inexplicable.

Colón siguió dando muchas ventajas en el fondo, y Chaco For Ever generó mucho peligro por los costados, con Marinucci por la izquierda y Periciolo por la izquierda. Incluso, en ese tramo del partido sometió al conjunto local, más allá que no tuvo ninguna clara como para empatar el partido.

En tanto que a los 31', con una superioridad manifiesta del conjunto de Ricardo Pancaldo, llegó un córner desde la derecha, Romero se elevó más que todos, cabeceó al arco, y Marcos Díaz con una estupenda volada mandó la pelota al córner. Era otro aviso de Chaco For Ever ante un desconcertado Colón.

A los 39 fue Perinciolo quien la tuvo para la visita, con un Colón que daba muchísimas ventajas en defensa. Sin embargo, el puntero derecho mandó muy por arriba su remate en el mano a mano con Nicolás Thaller. Colón reaccionó en el final, tuvo una clara donde no alcanzó a habilitar de cabeza Gigliotti a Christian Bernardi, pero fue muy poco en función de la jerarquía que ostenta ante su rival.

Colón jugó como para que Chaco For Ever le empate el partido, cerró un primer tiempo muy flojo, de los peores minutos en lo que va del Torneo de la Primera Nacional. Fueron inevitables las caras de preocupación de jugadores, cuerpo técnico y hasta de los hinchas, en un evidente reconocimiento a la superioridad del conjunto de Pancaldo.

Gigliotti.jpg UNO / José Busiemi

En el arranque del complemento Colón siguió dando ventajas defensivas, y en la primera que aceleró a fondo Chaco For Ever puso en peligro al arco de Marcos Díaz, más allá que justo alcanzaron a bloquear el remate de Romero. En la siguiente quedó adelantado Marinucci.

El conjunto de Resistencia siguió insistiendo, aunque de a poco se fue desinflando en función de la superioridad que mostró en el primer tiempo. En Colón comenzaron a aparecer los volantes con más participación, como Talpone y Bernardi, y el partido tuvo un trámite algo más parejo en el primer cuarto de hora.

A los 21' llegó una jugada que cambió el partido. Pareció precipitada la decisión de Pablo Giménez de expulsar a Gino Barbieri, pero poco le importó a Colón, que comenzó a jugar con el resultado y la superioridad numérica en cuanto a hombres en la cancha a su favor.

Hasta que a los 29', luego de que se salvara Brian Negro de ver la tarjeta roja por una durísima entrada sobre un rival, se activó Bernardi. Posicionado por izquierda se sacó de encima a su marcador, desbordó hasta el fondo, y envió un pase preciso al segundo palo, donde ingresó a toda velocidad Jourdan para empujar la pelota al fondo de la red, y desatar la algarabía en el Brigadier López.

Sin embargo, cuando Pata Pereyra quiso proteger a Brian Negro, quien debería haber sido expulsado, llegó el descuento de Chaco For Ever, y la incertidumbre en el resultado final. Facundo Sánchez, en su afán de despejaer el bajón con la cabeza, la mandó al fondo de la red y baldazo de agua fría en el Brigadier López.

En el tramo final el partido se hizo de ida y vuelta, Colón no pudo hacer prevalecer el hombre de más en campo, y la incertidumbre se estiró hasta el final del partido. Sin embargo, los minutos se consumieron y el Sabalero se terminó quedando con un triunfazo, para quedar como único líder de la Zona B de la Primera Nacional.

Colón jugó su peor partido en lo que va de la temporada, pero hizo prevalecer el gol en el arranque de Gigliotti y la anemia ofensiva de Chaco For Ever, quien fue mucho más en el primer tiempo, y mereció más pero no pudo hacerla prevalecer en el arco de Marcos Díaz. Mucho para mejorar para el Sabalero, que sin embargo lo hará mirando a todos desde lo más alto en la Zona B.

Síntesis de Colón y Chaco For Ever

Colón (1): Marcos Díaz; Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Brian Negro; Facundo Sánchez, Nicolás Talpone, Alan Forneris y Facundo Castet; Christian Bernardi; José Barreto y Emmanuel Gigliotti. DT: Guillermo Pereyra.

Chaco For Ever (0): Gastón Canuto; Mauricio Rosales, Gino Barbieri, Mathias Silvera y Alan Luque; Maximiliano Romero; Leonardo Marinucci, Juan Manuel Carrizo, Brandon Obregón y Franco Perinciolo; Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Goles: PT 4' Emmanuel Gigliotti (C); ST 29' Federico Jourdan (C) y 33' Facundo Sánchez, en contra (CFE).

Cambios: ST 0' Federico Jourdan x Barreto (C) y Mateo Díaz x Perincioli (CFE); 23' Brian Guerra x Oregón (CFE) y David Valdez x Carrizo (CFE); 33' Nicolás Sánchez x Negro (C), Joel Soñora x Bernardi (C) y Jorge Sanguina x Gigliotti (C); 34' Robertino Seratto x Luque (CFE) y 40' Lucas Rebecci x Rosales (CFE).

Amonestados: Forneris y Negro (C); Carrizo, Perinciolo, Silvera, Díaz y Guerra (CFE).

Expulsado: ST 22' Gino Barbieri (CFE).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Pablo Giménez.

Asistentes: Juan M. González y Sebastián Osudar.

Cuarto árbitro: César Ceballos.