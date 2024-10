El justificativo en cada cambio que Osella hará en Colón

San Telmo.jpeg

En tanto que San Telmo fue el que mejor jugó en una parte de la competencia, pero la salida de Adrián Fernández, polémica porque antes de marcharse a Peñarol lo quisieron Barracas Central y Central Córdoba, lo pagó muy caro, desde lo futbolístico, y por otras cuestiones que se comentan en redes sociales y sobre todo los periodistas porteños.

Es que viene sufriendo arbitrajes muy perjudiciales, como el último ante Almirante Brown, y el Tribunal de Disciplina lo pena duramente, como el descuento de tres puntos por lo sucedido en el partido de la última fecha ante Aldosivi, la salida de la Isla Maciel (pudo volver pero sin público), y duras suspensiones a jugadores, como es el caso de Agustín Lamosa, a quien le dieron tres fechas más allá de no haber cometido la infracción por la cual se lo penó, como se pudo observar claramente en las imágenes televisivas.

Diego Osella, con un póker de cambios en Colón

Osella arrancó la semana de trabajos en Colón con la convicción de que debería meter mano en la formación inicial, como consecuencia de la dura lesión de tobillo que sufrió Facundo Castet, por la cual estará parado entre 30 y 40 días, y por la expulsión de Braian Guille ante Chaco For Ever (le dieron una sola fecha de suspensión).

De esta manera, determinó que Nicolás Fernández, quien suplantó a Castet en Chaco, sea su reemplazante, debido a que el uruguayo Andrew Teuten se sigue recuperando de un desgarro, y su compatriota Edhard Greising está muy relegado en la consideración de Osella. Mientras que mantiene la duda entre Facundo Taborda y Brian Farioli, en ese orden, para acompañar a Genaro Rossi.

Pero no todo terminó allí. Es que el DT también cambió el lateral derecho, y sacó uno más configurado para defender como Thago Yossen por otro con un perfil más ofensivo como Ezequiel Herrera, quien estuvo disponible en el partido ante Chaco For Ever, pero fue al banco, tras haber cumplido con dos fechas de suspensión.

Y lo otro es mucho más llamativo, no por quién entra sino por quién sale. Es que Federico Jourdan, quien es titular para Osella, no pudo jugar ante Chaco For Ever porque fue el jugador más afectado por la intoxicación masiva. Así las cosas, el DT dispuso que ingrese para recibir a San Telmo, y quien saldrá es Sebastián Prediger.

Prediger está atravesando desde lo futbolístico su peor momento de la temporada, y viene de superar una lesión muscular que lo tuvo parado, lo que se notó mucho en el partido en Chaco. Así las cosas, será la primera vez en lo que va del año que arrancará el partido sentado en el banco de los relevos.