El minuto a minuto de Colón ante Chaco For Ever

Colón le ganó 1-0 a Chaco For Ever con gol sobre el final de penal de Javier Toledo para seguir bien arriba en la zona B de Primera Nacional

Colón vuelve a Santa Fe donde se siente cómodo y no perdió en lo que va de la Primera Nacional. Este domingo, desde las 15.45, el equipo de Iván Delfino recibirá a Chaco For Ever por la 16ª fecha de la zona B.

A lo largo de la semana, en los diferentes ensayos que llevó adelante el DT Iván Delfino, la formación que perfila es la misma que salió a jugar el lunes anterior en Buenos Aires.

Por su parte, desde el camino de entrenador, Chaco For Ever mejoró en su juego pero con resultados dispares. La idea del técnico Valdez es apostar también por la misma alineación que viene de empatar sin goles ante Almirante Brown.

Live Blog Post ST 51 minutos: victoria de Colón para seguir puntero De manera agónica, con gol de Toledo de penal, Colón superó 1-0 a Chaco For Ever para seguir arriba en la zona B WhatsApp Image 2024-05-19 at 17.58.31.jpeg

Live Blog Post ST 42 minutos: golll de Colón, Toledo de penal Una mano infantil le reportó el penal a Colón que Toledo cambió por gol para el 1 a 0 sobre Chaco For Ever Javier Toledo.jpg

Live Blog Post ST 0 minutos: se juega el complemento en el Brigadier López Colón y Chaco For Ever animan el segundo tiempo en Santa Fe, con el marcador en blanco. Bernardi por Guille la variante en el local WhatsApp Image 2024-05-19 at 16.57.06.jpeg

Live Blog Post PT 47 minutos: final de la primera parte con un pobre empate sin goles Colón no puede con Chaco For Ever y empata 0 a 0 al cabo del primer tiempo en Santa Fe WhatsApp Image 2024-05-19 at 16.19.31.jpeg

Live Blog Post PT 20 minutos: pobre partido con Colón sin ideas para vencer a Chaco For Ever La visita se anima pero por ahora sin peligro y a Colón se lo complica llegar al área chaqueña WhatsApp Image 2024-05-19 at 16.19.31 (1).jpeg

Live Blog Post PT 0 minutos: arrancó el partido en Santa Fe entre Colón y Chaco For Ever En el Brigadier López, Colón ya se mide contra Chaco For Ever por la 16ª fecha de la Primera Nacional Colón festejo.jpg Prensa Colón

SÍNTESIS

COLÓN: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Paolo Goltz, Hernán Lópes, Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Sebastián Prediger, Ignacio Lago; Braian Guille y Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Milton Leyendeker y Mathias Silvera; Brian Nievas, Santiago Valenzuela y Javier Iritier; Gonzalo Cañete, Genaro Rossi y Gastón Novero. DT: Raúl Valdez.

Gol: ST 42' Javier Toledo, de penal (C)

Cambios: PT 38' Gonzalo Lucero x Gonzalo Cañete (CFE); ST 0' Christian Bernardi x Braian Guille (C); 12' Nicolás Delgadillo x Federico Jourdan (C); 17' Daniel González y Cristian Núñez x Javier Iritier y Gastón Novero (CFE); 27' Alexis Sabella x Ignacio Lago (C); Rodrigo Vélez y Jonathan Dellarosa x Genaro Rossi y Santiago Valenzuela (CFE); 32' Nicolás Leguizamón x Sebastián Prediger (C)

Amarillas: Romero y Novero (CFE)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Brigadier López.