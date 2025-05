El minuto a minuto de Colón contra Talleres de Remedios de Escalada

Los rojinegros cambiaron de entrenador pero en el ciclo Andrés Yllana sumaron caídas antes Defensores de Belgrano y Estudiantes (RC), estirando a seis la serie consecutiva.

Live Blog Post ST 49 minutos y final: golll de Colón lo hizo Federico Jourdan en tiempo adicional Colón pudo torcer la resistencia de Talleres para establecer el 1-0 sobre el elenco de Remedios de Escalada y cortar su racha adversa Jourdan.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post ST 20 minutos: más cambios en un Colón que por ahora no puede con Talleres El DT Andrés Yllana mandó a la cancha a Yunis, Jourdan y Barreto pero Colón no puede con el colista Andrés Yllana 1.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Live Blog Post ST 9 minutos: a la cancha Ortiz por Negro lesionado en Colón El primer cambio en Colón fue obligado en defensa por la lesión de Brian Negro Guillermo Ortiz.jpg Prensa Colón

Live Blog Post ST 0 minutos: se juega el complemento, los dos sin cambios Colón y Talleres empatan 0 a 0 en el estadio Brigadier López Colón Talleres Lago.jpg

Live Blog Post PT 48 minutos: en otra pobre actuación, Colón empata sin goles ante Talleres (RE) En un Brigadier López impaciente, Colón no puede levantar y en medio partido iguala 0-0 con los bonaerenses ESPALDA.jpeg

Live Blog Post PT 31 minutos: con más ganas que ideas, Colón busca romper el cero Colón mejoró, pero no puede tener profundidad y empata 0 a 0 contra Talleres (RE) en Santa Fe Colón Talleres 3.jpg

Live Blog Post PT 14 minutos: las dos aproximaciones de Colón fueron de Lago El mediapunta es el jugador más picante en un inicio donde Talleres (RE) se le animó al Sabalero Ignacio Lago.jpg

Live Blog Post PT 0 minutos: en marcha el cotejo entre Colón y Talleres en Santa Fe Colón festejo Central Norte Emmaniuel Gigliotti.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Síntesis del partido

Colón: Marcos Díaz; Facundo Sánchez, Brian Negro, Nicolás Thaller, Facundo Castet; Tomás Gallay, Alan Forneris, Agustín Giménez, Ignacio Lago; Christian Bernardi; Emmanuel Gigliotti. DT: Andrés Yllana.

Talleres (RE): Talleres (RE): Damián Tello; Facundo Infante, Luciano Sánchez, David Achucarro y Rodrigo Díaz; Sebastián Gallardo, Nelson Acevedo; Mateo Muñoz y Patricio Romero; Franco Vedoya y Camilo Viganoni. DT: Martín Rolón.

Gol: ST 49' Federico Jourdan (C)

Cambios: ST 9' Guillermo Ortiz x Brian Negro (C); 16' Maximiliano Rodríguez x Facundo Infante (T); 17' Zahir Yunis, José Barreto y Federico Jourdan x Christian Bernardi, Agustín Giménez y Tomás Gallay (C); 30' Federico López, Franco Pulicastro y Diego Nacache x Rodrigo Díaz, Camilo Viganoni y Franco Bedoya (T); 46' Gabriel Rocha x Mateo Muñoz (T); 53' Conrado Ibarra x Ignacio Lago (C)

Amarillas: Lago, Forneris, Thaller (C); Díaz, Achucarro, Nacache, Rodríguez (T)

Árbitro: Yamil Possi

Estadio: Brigadier López