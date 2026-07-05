Colón comienza la segunda rueda con una prueba de fuego en Madryn

Colón intentará mejorar su rendimiento como visitante frente a un adversario que llega en alza y que también quiere meterse de lleno en la lucha por el ascenso como Deportivo Madryn, a quien visitará a las 15 en el Abel Sastre.

El momento de la verdad comenzó para Colón . Con la primera rueda ya en el pasado y la pelea por la cima al rojo vivo, el Sabalero afrontará este domingo desde las 15 una exigente visita a Deportivo Madryn, en el estadio Abel Sastre, por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Gastón Monsón Brizuela.

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La derrota de Deportivo Morón por 2-1 frente a Defensores de Belgrano, en el inicio de la segunda rueda, modificó el escenario en la parte alta de la tabla. El Gallo quedó como líder con 34 puntos, apenas cinco por encima de Colón, mientras que el conjunto santafesino llega con 29 unidades, una más que Deportivo Madryn. Sin embargo, Ferro, que suma 34 puntos, tendrá este domingo la posibilidad de convertirse en único puntero si derrota a San Telmo en Caballito.

En ese contexto, el compromiso en Puerto Madryn adquiere una trascendencia especial. Colón no solo intentará descontarle terreno a los de arriba, sino también mantener a raya a un rival directo que, de ganar, lo superará en las posiciones.

Medrán mete mano por obligación y cambia el esquema en Colón

Las bajas obligaron a Ezequiel Medrán a rearmar el equipo para una de las salidas más complicadas del campeonato.

En la defensa, Nicolás Thaller reemplazará al suspendido Federico Rasmussen, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas. En tanto, Matías Muñoz ocupará el lugar de Ignacio Lago, descartado luego de ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en una de sus muñecas.

La otra ausencia continúa siendo la de Pier Barrios, quien se recupera de un desgarro sufrido en la previa del último compromiso. Por ese motivo, Sebastián Olmedo seguirá como acompañante de Thaller en la zaga central.

Además de los cambios de nombres, Medrán apostará por un dibujo táctico diferente. El DT se inclinará por un 4-2-3-1, buscando darle mayor equilibrio al equipo y potenciar el volumen ofensivo sin resignar solidez defensiva.

La intención es clara: corregir una de las grandes deudas del Sabalero en el torneo, su rendimiento lejos del Brigadier López, donde todavía no logró sostener la regularidad que sí mostró como local.

Deportivo Madryn quiere aprovechar el impulso

Del otro lado estará un Deportivo Madryn que atraviesa un presente alentador. El conjunto dirigido por Luis García marcha quinto con 28 puntos y acumula cinco partidos sin derrotas, una racha que alimentó su ilusión de prenderse definitivamente en la pelea por el ascenso.

El Aurinegro también encarará esta segunda rueda con caras nuevas. Leonardo Marinucci, Claudio Corvalán, Fernando Bersano y Lucas Diarte ya quedaron a disposición del entrenador y podrían sumar sus primeros minutos oficiales tras llegar en el mercado de pases.

Además, el equipo chubutense llega fortalecido luego del triunfo por 2-1 frente a Los Andes, resultado con el que cerró la primera parte del campeonato y que reforzó la confianza de un plantel que pretende hacer valer su fortaleza como local.

Un duelo que puede mover la tabla

Más allá de que todavía resta un largo camino por recorrer, el encuentro aparece como uno de esos partidos que pueden marcar tendencias en la lucha por los primeros puestos.

Colón sabe que necesita mejorar su producción fuera de Santa Fe para sostener sus aspiraciones de ascenso, mientras que Deportivo Madryn buscará hacer pesar la localía para superar a un rival directo y acercarse a la cima.

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Con el liderazgo en constante movimiento y varios equipos separados por pocos puntos, el arranque de la segunda rueda ofrece un duelo con mucho más que tres unidades en juego. Para ambos, será una verdadera medida de sus aspiraciones de cara a la recta decisiva del campeonato.

Posibles formaciones de Deportivo Madryn y Colón

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez Arango, Martínez o Corvalán; Federico Recalde, Marcelo Meli, Nazareno Solís, Machado o Bersano; Leonardo Marinucci y Luis Silba. DT: Luis García.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Federico Lértora y Matías Muñoz; Julián Marcioni, Ignacio Antonio y Darío Sarmiento; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Abel Sastre.

Árbitro: Gastón Monson Brizuela.

Hora de inicio: 15.