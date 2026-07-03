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Colón tendría un principio de acuerdo para sumar al delantero Leandro Garate

El delantero Leandro Garate está muy cerca de convertirse en el segundo refuerzo sabalero. Huracán lo prestaría sin cargo

Ovación

Por Ovación

3 de julio 2026 · 09:19hs
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Leandro Garate se convertirá en el segundo refuerzo de Colón.

Leandro Garate se convertirá en el segundo refuerzo de Colón.

La búsqueda por el 9 parece llegar a su fin. Y es que después de semanas gestionando para incorporar a un centrodelantero, la dirigencia de Colón quedó muy cerca de sumar su segundo refuerzo.

Leandro Garate será el segundo refuerzo de Colón

Según lo informado por Radio Gol 96.7, existiría un principio de acuerdo para sumar a Leandro Garate. El delantero de 32 años que está entrenando con el plantel de Huracán, sería cedido a préstamo sin cargo.

El Globo tiene el 50% de los derechos económicos, ya que la otra mitad de la ficha es de Unión Española. Pero el 100% de los federativos pertenecen a Huracán.

Por ese motivo, el jugador retornó a la entidad de Parque Patricios, luego de su paso por el AEL Larisa de Grecia, en donde disputó 33 partidos y anotó cuatro goles.

LEER MÁS: Colón busca un 9, pero no considera a Jorge Sanguina y lo vuelve a prestar

El delantero tenía una oferta del Rangers de Chile, pero la desestimó y en consecuencia ya dio el ok para ponerse la camiseta rojinegra.

Garate acumula una extensa carrera tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Disputó 268 partidos oficiales, convirtió 78 goles y entregó 22 asistencias, números que reflejan una trayectoria consolidada como hombre de área.

Su mejor versión apareció en el fútbol chileno, donde defendió la camiseta de Unión Española entre 2022 y 2023. Allí marcó 33 goles en 71 encuentros, transformándose en uno de los delanteros más efectivos de la liga trasandina.

Colón Leandro Garate delantero
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