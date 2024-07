El minuto a minuto de Colón ante Estudiantes (RC)

Los rojinegros saben que no tienen margen de error si pretenden continuar encaramados en lo más alto de la zona B. A San Telmo y Aldosivi (se pondrán al día el 31 de julio a las 15), se agregó la goleada de Nueva Chicago en Rafaela que dejó cuarto al conjunto de Iván Delfino.

Goltz: "Es un plantel ganador y sentimos mucho cuando no conseguimos los triunfos"

Delfino: "El desafío que tenemos por delante es entre todos, solos no podemos"

Varios retoques en el once inicial

Con los regresos de Facundo Castet y Nicolás Talpone después de cumplir sus sanciones, el DT parece que apostará por las dos caras nuevas que llegaron en el último mercado.

Entonces, de acuerdo a lo trabajado en la semana, tanto Oscar Garrido como Genaro Rossi podrían jugar por primera vez ante su nuevo público en el Brigadier López.

Live Blog Post ST 47 minutos: Colón volvió a la victoria en Santa Fe Con contundencia superó 3-0 a Estudiantes (RC) para retomar la punta en la Primera Nacional. Rossi, Talpone y Garrido, los goleadores Talpone.jpg

Live Blog Post ST 6 minutos: tercero de Colón, Garrido de tiro libre!!! Enorme pegada de Oscar Garrido para el 3-0 de Colón sobre Estudiantes (RC) en el Brigadier López GarridoColón.jpg Prensa Colón

Live Blog Post ST 0 minutos: se juega el complemento en el Brigadier López Colón supera 2-0 a Estudiantes (RC), que provocó el ingreso de Renzo Reynaga por Lucas Angelini como primera variante Talpone.jpg

Live Blog Post PT 47 minutos: final del primer tiempo con victoria de Colón Colón vence 2-0 a Estudiantes (RC) con los tantos de Rossi y Talpone en el Brigadier López Colón festejo.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 25 minutos: segundo gol de Colón!!! Lo hizo Nicolás Talpone Con gran jugada colectiva, apareció Talpone con la ley del ex para poner el 2-0 de Colón sobre Estudiantes (RC) Nicolás Talpone.jpg

Live Blog Post PT 3 minutos: golll de Colón, lo hizo Genaro Rossi En el inicio del partido, Colón se pone en ventaja 1-0 ante Estudiantes (RC) con gol de Genaro Rossi Genaro Rossi.jpg Prensa Chaco For Ever

Live Blog Post PT 0 minutos: ya juegan en Santa Fe, Colón ante Estudiantes (RC) Colón intenta regresar a la victoria frente a Estudiantes (RC), por la fecha 24 de Primera Nacional Iván Delfino.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

SÍNTESIS

Colón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz, Facundo Castet; Nicolás Talpone, Sebastián Prediger; Oscar Garrido, Christian Bernardi, Ignacio Lago; Genaro Rossi. DT: Iván Delfino.

Estudiantes (RC): Williams Barlasina; Francisco Romero, Lucas Angelini, Gonzalo Maffini, Gastón Arturia; Luis Abraham, Nahuel Cainelli, William Machado, Valentín Fenoglio; Francisco Galván y Mauricio Tévez. DT: Alexis Matteo.

Goles: PT 3' Genaro Rossi (C) y Nicolás Talpone (C); ST 6' Oscar Garrido (C)

Cambios: ST 0' Renzo Reynaga x Lucas Angelini (E); 11' Tomás González y Guillermo Villalba x Francisco Galván y Mauricio Tévez (E); 18' Federico Jourdan x Christian Bernardi (C); 21' Matías Rosales x William Machado (E); 24' Javier Toledo x Genaro Rossi (C); 35' 35' Braian Guille y Alan Forneris x Ignacio Lago y Nicolás Talpone (C).

Amarillas: Fenoglio, Arturia, González, Romero (E)

Árbitro: Lucas Cavallero

Estadio: Brigadier López