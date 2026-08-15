El minuto a minuto de Colón ante Patronato

Colón le ganó 3-0 a Patronato en el estadio Brigadier López por la fecha 25 de la Primera Nacional, con goles de Toledo, Lago y Muñoz.

Colón recibe a Patronato, desde las 16.30 en el estadio Brigadier López por la fecha 25 de la Primera Nacional, en busca de su segunda victoria luego del regreso de Iván Delfino como entrenador del sabalero. El conjunto Rojinegro viene de ganarle a San Telmo por 1-0 en condición de local. Iván Delfino realiza dos cambios con respecto al partido anterior: ingresan Matias Muñoz y Agustin Toledo en lugar de Federico Lertora e Ignacio Antonio.

Colón busca su segunda victoria consecutiva de local ante Patronato, en el segundo partido dirigido por Delfino, con la ilusión intacta de volver a Primera División.

PT 10': Colón busca por arriba, pero no puede conectar

Tras un centro desde la izquierda, Garate salta a cabecear dentro del área de Patronato, pero un defensor rival lo desestabiliza en el aire y el delantero no logra conectar. El árbitro Llobet marca saque de arco.

PT 21': Patronato responde y Budiño controla

El Patrón sale rápido de contra y genera peligro con un centro desde la derecha. Díaz no llega a conectar y Soldano toma el rebote para sacar un remate débil que Budiño controla sin problemas.

PT 22': ¡Budiño salva a Colón!

Un error defensivo del Sabalero deja a Diego Díaz mano a mano con el arquero. Cuando el delantero se prepara para definir, Budiño sale rápido, achica correctamente y se queda con la pelota.

PT 46': ¡¡¡GOLAZO DE COLÓN!!!

Agustin Toledo abre el marcador y el sabalero le gana 1-0 a Patronato.

¡Final del primer tiempo en el Brigadier López!

Colón le gana 1-0 al Patrón con un golazo de Agustin Toledo a los 46 minutos del primer tiempo.

¡Empezó el segundo tiempo en el Brigadier López!

Colón le gana 1-0 a Patronato y sale a disputar los últimos 45 minutos con la ventaja a su favor. El Sabalero busca sostener el resultado, mejorar su juego y quedarse con tres puntos importantes ante su gente.

ST 3': ¡¡¡GOOOOOLAZO DE COLÓN!!!

¡Aparece Nacho Lago y el Sabalero vuelve a golpear! El delantero marca un verdadero golazo para poner el 2-0 ante Patronato y hacer explotar al Brigadier López. Colón arranca el segundo tiempo con todo, amplía la ventaja y se ilusiona con una gran victoria ante el Patrón.

ST 13': ¡GOOOOL DE COLÓN! ¡Muñoz marca el tercero!

Matías Muñoz aparece para poner el 3-0 ante Patronato y desatar nuevamente la fiesta en el Brigadier López. El Sabalero aprovecha su buen momento, amplía la diferencia y queda cada vez más cerca de quedarse con una gran victoria ante el Patrón.

¡Final del partido en el Brigadier López!

Colón goleó 3-0 a Patronato. El Sabalero abrió el partido sobre el cierre del primer tiempo con un golazo de Agustín Toledo y, en el complemento, Lago y Muñoz ampliaron la ventaja para sellar una gran victoria con su gente.

Formaciones:

Colón: 1 Matias Budiño; 4 Mauro Peinipil, 2 Pier Barrios, 6 Federico Rassmusen, 3 Facundo Castet; 11 Julian Marcioni, 5 Matias Muñoz, 8 Agustin Toledo, 7 Leandro Allende; 10 Ignacio Lago, 9 Leandro Allende.

Patronato: 1 Alan Sosa; 4 Maximiliano Rueda, 2 Gabriel Romero, 6 Franco Meritello, 3 Nahuel Genez; 11 Valentin Pereyra, 5 Augusto Picco 8 Juan Salas, 7 Franco Soldano, 10 Alejo Miró, 9 Diego Díaz.

Cambios: PT 29´- Jerónimo Bousi x Leandro Garate (C); ST 19´- Ignacio Antonio x Leandro Allende (C); 19´-Franco Garcia x Julián Marcioni (C); 19´-Reynaga x Miró (P); 19´-Villareal x Díaz (P); 20´-Díaz x Salas (P); 20´- Gabriel Risso Patrón x Agustín Toledo.

Arbitro: Fabricio Llobet

Estadio: Brigadier López