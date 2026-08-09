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El minuto a minuto de Colón ante San Telmo en el Brigadier López

Colón ya enfrenta a San Telmo, con quien empata sin goles en el Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A. Debuta Iván Delfino como DT.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 15:33hs
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El minuto a minuto de Colón ante San Telmo en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
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Colón arrancó una nueva etapa en la Primera Nacional. El Sabalero está empatando sin goles frente a San Telmo en el estadio Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A, en un partido que tiene como principal atractivo el regreso de Iván Delfino como entrenador del Sabalero.

Arrancó el partido en el Brigadier López

Colón ya está enfrentando a San Telmo, en el estadio Brigadier López, en el inicio de la era Iván Delfino como DT, quien regresa tras su paso por el club en 2024.

PT 10' La tuvo Colón con un remate de Nacho Lago

Nacho Lago sacó un zurdazo, ingresando por la derecha, que fue la más clara del primer tiempo. El remate fue mitad centro, y mitad disparo al arco, y se fue cerca.

PT 27' La tuvo Colón con un cabezazo de Allende

Tras un gran centro de Peinipil, la pelota el cayó en la cabeza a Allende, pero la pelota terminó en las manos del arquero Enrico. Colón y San Telmo siguen 0-0 en el Brigadier López.

PT 28' Otra vez la tuvo Colón con un remate de Lago

A Nacho Lago le cayó una pelota por izquierda, y sacó un remate que se fue apenas arriba del ángulo superior izquierdo de Enrico.

PT 29' Respondió San Telmo con un remate de Molina

Tras una gran jugada colectiva de San Telmo, la pelota le cayó a Nicolás Molina, quien sacó un remate desde afuera del área que se fue cerca. Colón y el Candombero siguen 0-0 en le Brigadier López.

Final del primer tiempo en el Brigadier López

Colón, que fue apenas más, iguala sin goles frente a San Telmo, en el Brigadier López, en el debut de Iván Delfino como DT.

Formaciones de Colón y San Telmo

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Facundo Castet; 11-Julián Marcioni, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio y 7-Leandro Allende; 10-Ignacio Lago y 9-Leandro Garate. DT: Iván Delfino.

San Telmo: 1-Joaquín Enrico; 4-Juan Ignacio Motroni, 2-Leonel Pollacchi, 8-Facundo Roncaglia, 6-Emanuel Díaz y 3-Patricio Romero; 7-Cristian Núñez, 5-Elías Brítez y 10-Jerónimo Porto Lapegüe; 9-Nicolás Molina y 11-Martín Batallini. DT: Aníbal Biggeri.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

Colón San Telmo Brigadier López
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