El minuto a minuto de Colón ante San Telmo en el Brigadier López

Colón ya enfrenta a San Telmo, con quien empata sin goles en el Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A. Debuta Iván Delfino como DT.

Colón arrancó una nueva etapa en la Primera Nacional. El Sabalero está empatando sin goles frente a San Telmo en el estadio Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A, en un partido que tiene como principal atractivo el regreso de Iván Delfino como entrenador del Sabalero.