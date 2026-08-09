Colón arrancó una nueva etapa en la Primera Nacional. El Sabalero está empatando sin goles frente a San Telmo en el estadio Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A, en un partido que tiene como principal atractivo el regreso de Iván Delfino como entrenador del Sabalero.
El minuto a minuto de Colón ante San Telmo en el Brigadier López
Colón ya enfrenta a San Telmo, con quien empata sin goles en el Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A. Debuta Iván Delfino como DT.
Por Ovación
9 de agosto 2026 · 15:33hs
Formaciones de Colón y San Telmo
Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Facundo Castet; 11-Julián Marcioni, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio y 7-Leandro Allende; 10-Ignacio Lago y 9-Leandro Garate. DT: Iván Delfino.
San Telmo: 1-Joaquín Enrico; 4-Juan Ignacio Motroni, 2-Leonel Pollacchi, 8-Facundo Roncaglia, 6-Emanuel Díaz y 3-Patricio Romero; 7-Cristian Núñez, 5-Elías Brítez y 10-Jerónimo Porto Lapegüe; 9-Nicolás Molina y 11-Martín Batallini. DT: Aníbal Biggeri.
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Juan Cruz Robledo.