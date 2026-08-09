Los curiosos antecedentes de Juan Cruz Robledo con Colón y San Telmo

El juez dirigirá este domingo el duelo entre el Sabalero y el Candombero en el Brigadier López. Será la segunda vez que dirija a Colón y la cuarta que esté al frente de un partido de San Telmo.

Colón ya tiene árbitro confirmado para un partido que marcará el inicio del segundo ciclo de Iván Delfino al frente del equipo. Este domingo, desde las 15.30, el Sabalero recibirá a San Telmo en el estadio Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A de la Primera Nacional, con Juan Cruz Robledo como encargado de impartir justicia.

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El juez estará acompañado por Matías Balmaceda y Diego Romero, quienes serán los asistentes, mientras que Marcelo Sanz ocupará el lugar de cuarto árbitro.

La designación presenta una particularidad que no pasó inadvertida: Juan Cruz Robledo apenas dirigió una vez a Colón en su carrera y ese único antecedente fue justamente frente a San Telmo.

El único antecedente de Cruz Robledo con Colón

Para encontrar el único partido de Colón con este árbitro hay que remontarse al 16 de agosto de 2025.

En aquella oportunidad, el Sabalero visitó a San Telmo en la Isla Maciel por la 27ª fecha de la Primera Nacional y terminó perdiendo 1-0.

El único gol del encuentro fue convertido por Sebastián Cocimano a los 44 minutos del primer tiempo.

De esta manera, Robledo Cruz vuelve a cruzarse con Colón casi un año después, aunque esta vez el escenario será completamente diferente: el partido se disputará en el Brigadier López y marcará el estreno de Delfino en su regreso al banco rojinegro.

El Sabalero buscará, además, cambiar aquel antecedente negativo y conseguir su primera victoria con este árbitro.

Cómo le fue a San Telmo con Juan Cruz Robledo

La historia es diferente cuando se analiza el recorrido del árbitro con San Telmo.

Robledo Cruz dirigió al Candombero en tres oportunidades, con un balance favorable para el equipo de la Isla Maciel.

El historial registra: 3 partidos dirigidos, 2 triunfos, 1 derrota, 8 tarjetas amarillas, ningún expulsado y ningún penal sancionado.

Así, San Telmo intentará sostener esa estadística positiva, mientras que Colón buscará romperla y conseguir un resultado que le permita comenzar con el pie derecho la nueva etapa.

Un partido con mucho en juego para Colón

Más allá del particular antecedente arbitral, el encuentro tiene una importancia enorme para el Sabalero por su situación en la tabla.

Colón llega a esta fecha con 36 puntos, a siete del líder Ferro, que suma 43, y a dos de Deportivo Morón, que tiene 38 y además cuenta con un partido pendiente.

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La victoria de Almirante Brown ante Ciudad de Bolívar este sábado complicó todavía más el panorama, ya que la Fragata alcanzó los 38 puntos y desplazó momentáneamente al Sabalero del tercer lugar.

Por eso, Colón necesita imperiosamente una victoria ante San Telmo. El debut de Delfino tendrá como objetivo inmediato recuperar terreno en la pelea por los puestos de arriba y volver a meterse entre los principales protagonistas de la Zona A.

El domingo, Juan Cruz Robledo tendrá su segunda experiencia dirigiendo a Colón. Y será, además, en un partido que puede empezar a marcar el rumbo del nuevo ciclo del entrenador.