El minuto a minuto de Colón ante Temperley en el Alfredo Beranger

El árbitro del duelo entre Temperley y Colón es Juan Pafundi, en un encuentro que puede marcar un antes y un después para los dirigidos por Andrés Yllana.

Live Blog Post Comenzó el partido en el Alfredo Beranger Colón ya busca levantar cabeza frente a Temperley, en un duelo directo por llegar al Reducido, en el marco de la fecha 18, primero de la segunda rueda, de la Zona B de la Primera Nacional. Colón Temperley.jpg Prensa Temperley

Live Blog Post PT 1' La tuvo Colón con un remate en el palo de Bernardi Colón arrancó con todo contra Temperley en el Alfredo Beranger, y en la primera jugada del partido la pelota le quedó a Christian Bernardi, quien sacó un remate que se estrelló en el palo derecho del arquero Ezequiel Mastrolía. Bernardi.jpg Gentileza La Voz

Live Blog Post PT 14' Gran remate de Bettini que estuvo cerca de convertirse en gol Gonzalo Bettini sacó un remate desde afuera del área que derivó en una gran tapada del arquero Mastrolía. Colón está más cerca del primero que Temperley en el Alfredo Beranger. Gonzalo Bettini.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 18' Golazo de Colón, que le gana a Temperley Gran jugada de Ignacio Lago, quien habilitó de gran manera a Facundo Castro, quien definió con el arco a su merced para el 1-0 ante Temperley. El atacante debutó en la red en sus primeros minutos con la rojinegra. Facundo Castro.jpg

Live Blog Post PT 38' Gol de Temperley, que se lo empata a Colón Fernando Brandán, lesionado, lo empató para Temperley ante Colón. Ahora están 1-1 en el Alfredo Beranger. Temperley 2025.jpg

Live Blog Post PT 43' Gol de Brandán, que lo da vuelta para Temperley Temperley se lo da vuelta a Colón con otro tanto de Fernando Brandán, por la primera fecha de la segunda rueda de la Zona B de la Primera Nacional. Colón Temperley Christian Bernardi.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo en el Alfredo Beranger Colón está perdiendo por 2-1 ante Temperley, luego de haber comenzado arriba en el marcador con un tanto de Facundo Castro. Fernando Brandán, con un doblete, lo dio vuelta para el Gasolero. Colón Temperley.jpg Prensa Temperley

Live Blog Post ST 22' Colón estuvo cerca con un cabezazo de Castro Facundo Castro de cabeza estuvo cerca del empate, pero la pelota se fue apenas arriba del arco defendido por Mastrolía. Colón sigue perdiendo ante Temperley por 2-1. Colón Temperley.jpg Prensa Temperley

Formaciones de Temperley y Colón

Temperley: 1-Ezequiel Mastrolía; 4-Lorenzo Monti, 2-Bruno Duarte, 6-Agustín Lamosa y 3-Valentín Aguiñagalde; 8-Gabriel Esparza, 5-Adrián Arregui, 7-Fernando Brandán 10- Luciano Nieto; 11-Nahuel Genez y 9-Luis López. DT: Rubén Forestello.

Colón: 1-Marcos Díaz; 4-Gonzalo Bettini, 2-Guillermo Ortiz, 6-Gonzalo Soto y 3-Facundo Castet; 8-Facundo Taborda, 5-Alan Forneris, 7-Oscar Garrido y 11-Ignacio Lago; 10-Christian Bernardi y 9-Facundo Castro. DT: Andrés Yllana.

Goles: PT 18' Facundo Castro (C) y 38' y 43' Fernando Brandán (T).

Cambios: ST 0' Gabriel Hauce x Brandán (T); 12' Federico Jourdan x Taborda (C); 21' Agustín Toledo x Esparza (T); 23' Emmanuel Gigliotti x Bernadi (C); 29' Franco Ayunta x L. López (T) y Claudio Pombo x Nieto (T) y 33' Agustín Giménez x Lago (C).

Amonestados: Duarte (T); Ortiz y Garrido (C);

Estadio: Alfredo Beranger.

Árbitro: Juan Pafundi.