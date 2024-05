El minuto a minuto de Defensores de Belgrano contra Colón

Una floja versión de Colón no pudo contra Defensores de Belgrano en el Juan Pasquale

Live Blog Post ST 51 minutos: Defensores le provocó el segundo revés a Colón Con un final caliente, Colón perdió 1-0 ante Defensores de Belgrano en el cierre de la 15ª fecha image.png

Live Blog Post ST 20 minutos: ingresó Axel Rodríguez por Jourdan Delfino apuesta con todo al empate pero Colón no puedo por ahora contra Defensores de Belgrano Axel Rodríguez.jpg UNO Santa Fe

Live Blog Post ST 0 minutos: en marcha la parte complementaria en el Bajo Nuñez Colón pierde 1-0 contra Defensores de Belgrano, que acorta el margen en la zona B. Salida.jpg

Live Blog Post PT 47 minutos: final del primer tiempo con victoria del Dragón Con gol de Aguirre, Defensores de Belgrano supera 1-0 a Colón en el Juan Pasquale por la 15ª fecha image.png

Live Blog Post PT 32 minutos: gol de Defensores, el Topo Aguirre de cabeza Defensores se pone al frente 1-0 con un gol de cabeza de Ezequiel Aguirre, que agarró adelantado a Vicentini image.png

Live Blog Post PT 20 minutos: partido parejo entre Defensores y Colón Por ahora no se sacan diferencias el equipo de Mayor y el de Delfino. Aquilino por el lesionado Sayago, la variante en el dueño de casa Sebastián prediger 1.jpg El capitán de Colón, Sebastián Prediger, arrastra una sobrecarga muscular y está en duda su presencia frente a Gimnasia y Tiro. Prensa Colón

Live Blog Post PT 0 minutos: Colón ya visita a Defensores de Belgrano en el cierre de la fecha Colón juega en Buenos Aires contra Defensores de Belgrano, buscando ampliar la ventaja contra San Telmo Colon festejo Javier Toledo.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Una fecha que puede ser a pedir de Colón

Colón tiene todo a favor para cortarse en lo más alto y ser otra vez el gran ganador de la fecha, ya que San Telmo fue sorprendido como local por Atlanta, que le ganó por 1-0, y le prohibió subirse momentáneamente a la punta de la Zona B.

SÍNTESIS

DEFENSORES DE BELGRANO: Ignacio Pietrobono; Gustavo Mendoza, Leandro Martínez Montagnoli, Juan De Tomaso, Fabián Sánchez; Agustín Benítez, Ignacio Gutiérrez, Claudio Salto, Brian Gómez; Ezequiel Aguirre y David Sayago. DT: Carlos Mayor.

COLÓN: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Braian Guille y Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 32' Ezequiel Aguirre (DF)

Cambios: PT 18' Gonzalo Aquilino x David Sayago (DB); ST 20' Axel Rodríguez x Federico Jourdan (C); 29' Patricio Moyano y Mauro Bogado x Agustín Benítez y Claudio Salto (DF); 34' Christian Bernardi y Nicolás Delgadillo x Braian Guille y Nicolás Talpone (C); 38' Alexis Sabella y Nicolás Leguizamón x Ignacio Lago y Sebastián Prediger (C)

Amarillas: Bogado, Aquilino (DF); Herrera, Lópes (C)

Estadio: Juan Pasquale.

Arbitro: Pablo Dóvalo.