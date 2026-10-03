Colón va por un triunfo ante Estudiantes (BA) para meter presión en la pelea de arriba

Colón recibirá, desde las 15, a Estudiantes (BA) con la misión de ganar para recuperar lugares en la vanguardia de la zona A de la Primera Nacional

Colón afrontará este sábado, desde las 15, un duelo de alta trascendencia en el Brigadier López ante Estudiantes de Buenos Aires , por la 32ª fecha de la zona A de la Primera Nacional , con la necesidad de ganar para seguir expectante en la parte alta de la tabla.

El duelo tendrá como árbitro a Álvaro Carranza y pondrá frente a frente a dos equipos que conocen la importancia de lo que hay en juego a esta altura del campeonato. Para Colón, hacerse fuerte como local aparece como una condición indispensable para sostener sus aspiraciones y, además, trasladarles la presión a los equipos que tiene por delante.

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Iván Delfino prepara cuatro modificaciones y una propuesta que apunta a darle mayor presencia ofensiva, con un 4-3-3 o 4-2-3-1 dependiendo los momentos. En la última línea, Nicolás Thaller ocupará el lugar de Sebastián Olmedo. En el mediocampo, Agustín Toledo será titular por Matías Muñoz (suspendido), Ignacio Antonio ingresará por Darío Sarmiento e Ignacio Lago por Gabriel Risso Patrón.

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La idea del cuerpo técnico es tener un Colón agresivo, capaz de adelantarse en el campo y sostener la intensidad durante buena parte del partido. El margen de error comienza a reducirse y cada punto puede modificar el escenario de la pelea.

Tras la suspensión, Colón recupera a su As de espadas, Ignacio Lago. UNO Santa Fe / José Busiemi

Estudiantes también prepara cambios

El conjunto de Caseros llegará al Brigadier López con modificaciones en su formación. Alfredo Grelak meterá mano en el equipo y tres futbolistas que fueron titulares en la fecha anterior dejarían su lugar. Martín Albarracín, Tomás Squié y Fernando Duré serían reemplazados por Nicolás Caro Torres, Franco Quinteros y Facundo Ardiles.

Probables formaciones de Colón y Estudiantes (BA)

Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Antonio, Federico Lértora y Agustín Toledo; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago. DT: Ignacio Lago.

Estudiantes (BA): Juan Lungarzo; Balthazar Bernardi, Jorge Benítez, Nicolás Caro Torres, Franco Quinteros; Darío Rostagno, Rodrigo Melo, Federico Sena; Enzo Acosta, Facundo Ardiles y Mateo Acosta. DT: Alfredo Grelak.

Hora de inicio: 15.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Brigadier López.