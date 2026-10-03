Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón va por un triunfo ante Estudiantes (BA) para meter presión en la pelea de arriba

Colón recibirá, desde las 15, a Estudiantes (BA) con la misión de ganar para recuperar lugares en la vanguardia de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 08:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón va por un triunfo ante Estudiantes (BA) para meter presión en la pelea de arriba

Prensa Colón

Colón afrontará este sábado, desde las 15, un duelo de alta trascendencia en el Brigadier López ante Estudiantes de Buenos Aires, por la 32ª fecha de la zona A de la Primera Nacional, con la necesidad de ganar para seguir expectante en la parte alta de la tabla.

• LEER MÁS: Colón se juega sus últimas cartas en la Primera Nacional: el camino al Reducido y la ilusión del ascenso

El duelo tendrá como árbitro a Álvaro Carranza y pondrá frente a frente a dos equipos que conocen la importancia de lo que hay en juego a esta altura del campeonato. Para Colón, hacerse fuerte como local aparece como una condición indispensable para sostener sus aspiraciones y, además, trasladarles la presión a los equipos que tiene por delante.

• LEER MÁS: Iván Delfino ya tiene los concentrados de Colón para recibir a Estudiantes (BA)

Iván Delfino prepara cuatro modificaciones y una propuesta que apunta a darle mayor presencia ofensiva, con un 4-3-3 o 4-2-3-1 dependiendo los momentos. En la última línea, Nicolás Thaller ocupará el lugar de Sebastián Olmedo. En el mediocampo, Agustín Toledo será titular por Matías Muñoz (suspendido), Ignacio Antonio ingresará por Darío Sarmiento e Ignacio Lago por Gabriel Risso Patrón.

• LEER MÁS: Colón afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

La idea del cuerpo técnico es tener un Colón agresivo, capaz de adelantarse en el campo y sostener la intensidad durante buena parte del partido. El margen de error comienza a reducirse y cada punto puede modificar el escenario de la pelea.

Tras la suspensi&oacute;n, Col&oacute;n recupera a su As de espadas, Ignacio Lago.

Tras la suspensión, Colón recupera a su As de espadas, Ignacio Lago.

Estudiantes también prepara cambios

El conjunto de Caseros llegará al Brigadier López con modificaciones en su formación. Alfredo Grelak meterá mano en el equipo y tres futbolistas que fueron titulares en la fecha anterior dejarían su lugar. Martín Albarracín, Tomás Squié y Fernando Duré serían reemplazados por Nicolás Caro Torres, Franco Quinteros y Facundo Ardiles.

Probables formaciones de Colón y Estudiantes (BA)

Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Antonio, Federico Lértora y Agustín Toledo; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago. DT: Ignacio Lago.

Estudiantes (BA): Juan Lungarzo; Balthazar Bernardi, Jorge Benítez, Nicolás Caro Torres, Franco Quinteros; Darío Rostagno, Rodrigo Melo, Federico Sena; Enzo Acosta, Facundo Ardiles y Mateo Acosta. DT: Alfredo Grelak.

Hora de inicio: 15.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Brigadier López.

Colón Estudiantes de Buenos Aires Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

Colón afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

colon ya tendria nueva marca de indumentaria para 2027

Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

colon apuesta a futuro y blindo al delantero jeronimo buosi

Colón apuesta a futuro y blindó al delantero Jerónimo Buosi

colon no fue el del clasico, perdio en casa con riestra y le cuesta acomodarse en reserva

Colón no fue el del clásico, perdió en casa con Riestra y le cuesta acomodarse en reserva

Lo último

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Dólares, brujería, un soplón y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Dólares, brujería, un "soplón" y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Último Momento
Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Dólares, brujería, un soplón y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Dólares, brujería, un "soplón" y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Unión deja atrás el golpe ante Boca y piensa ya en Defensa obligado a responder

Unión deja atrás el golpe ante Boca y piensa ya en Defensa obligado a responder

Así es imposible: Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino

Así es imposible: Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino

Ovación
Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

La Selección Argentina enfrenta a Burkina Faso en un amistoso previo a la despedida de Messi

La Selección Argentina enfrenta a Burkina Faso en un amistoso previo a la despedida de Messi

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Palacios, duro con el presente de Unión: Nos falta mucha jerarquía para competir

Palacios, duro con el presente de Unión: "Nos falta mucha jerarquía para competir"

Torneo Promocional: Alianza defenderá su invicto en casa contra Kimberley

Torneo Promocional: Alianza defenderá su invicto en casa contra Kimberley

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia