Identificaron al hombre asesinado en Recreo: se llamaba Andrés Julián Videz, de 41 años, y secuestraron siete vainas

Se llamaba Andrés Julián Videz, con domicilio en Monte Vera. Fue hallado sin vida dentro del auto que conducía, con el motor encendido y la puerta del acompañante abierta. Secuestraron siete vainas calibre 9 milímetros en el lugar del crimen.

Mataron a un hombre a balazos dentro de un auto en el barrio Cruz Roja de Recreo

Este sábado antes de las 6, tal como fue anticipado por UNO Santa Fe , en las inmediaciones de calle Santiago de Chile al 1300, en barrio Cruz Roja de Recreo , una sucesión de disparos despertó a los vecinos del lugar.

Algunos de ellos salieron a la calle y encontraron a un hombre ensangrentado e inmóvil dentro de un automóvil Peugeot 2008, chapa patente AE 265 FQ, que tenía el motor encendido y la puerta del acompañante abierta. Los vecinos denunciaron el hecho a los operadores de la central de emergencias 911.

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Escena del crimen

Minutos después llegaron oficiales de Orden Público de la Comisaría 16.ª y del Comando Radioeléctrico de Recreo, de la Policía de Santa Fe PSF, que preservaron la escena del crimen, identificaron a vecinos que podrían aportar información como testigos. También constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes de lo ocurrido antes, durante y después del crimen.

Pesquisas y agentes del área Científica

Antes de las 7, cuando ya había amanecido, llegaron los pesquisas de Homicidios y los agentes especialistas del área Científica, ambos de la Policía de Investigaciones PDI, que tomaron contacto con los oficiales de Orden Público y del Comando Radioeléctrico y comenzaron con las tareas propias de cada área.

Tres impactos de bala

La revisación del cadáver a cargo del médico policial constató que presentaba tres impactos de bala: uno en la axila, otro en el torso y el restante en el lado izquierdo de la clavícula. El fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, Estanislao Giavedoni, estuvo presente en la escena del crimen e impartió directivas.

Los agentes especialistas del área Científica secuestraron siete vainas servidas de pistola calibre 9 milímetros y el teléfono celular de la víctima, que los investigadores consideran un elemento relevante para el esclarecimiento del hecho por la información que puede contener.

Indicios

El fiscal Giavedoni, los oficiales de Orden Público y del Comando Radioeléctrico, los pesquisas de Homicidios y los agentes especialistas del área Científica analizaron en conjunto los elementos reunidos en la escena del crimen.

Para los investigadores, el motor encendido y la puerta del acompañante abierta son un indicio de que quien disparó contra Videz recorrió con él en el automóvil calles de Recreo antes del ataque, un trayecto que pudo quedar registrado en cámaras de videovigilancia públicas y privadas. También buscan a vecinos que hayan visto juntos a la víctima y a quien sería el autor del crimen antes del amanecer.