Colón vapuleó a Patronato, se hace cada vez más fuerte en Santa Fe y es puntero en su zona

Live Blog Post Comenzó el partido: Colón ya juega ante Patronato Se puso en marcha en el estadio Brigadier López el interzonal de la fecha 4 de la Primera Nacional entre Colón y Patronato. Colón festejo.jpg Prensa Colón

Live Blog Post 8 minutos: Colón se pone arriba ante Patronato Después de un inicio con Patronato dominando, Colón se fue acomodando y equiparando las cosas en Santa Fe. Hasta que llegó Lago para poner el 1-0. Ignacio Lago.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post 12 minutos: Colón es una aplanadora y amplía el marcador Colón es mucho más y se pone 2-0 con tanto de Sabella ante un Patronato que había arrancado mejor. Ignacio Lago colón festejo patronato.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post 26 minutos: Colón maneja los tiempos ante Patronato Luego de ponerse en ventaja, Colón comenzó a controlas las acciones ante un tibio Patronato. Cayó una bomba de estruendo que generó incertidumbre por la barra. Colón Patronato Sebasdtián Prediger.jpg

Live Blog Post 33 minutos: preocupación en Colón por la caída de bombas de estruendo Desde la tribuna que da al Fonavi caen bombas por parte de la barra, que le ponen incertidumbre al juego. La gente en el lugar se corre. hinchas tribuna colon.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post Final del primer tiempo: Colón supera a Patronato 3-0 Concluyó el acto inicial en el Brigadier López, con el triunfo de Colón 3-0 ante Patronato con los tantos de Lago, Sabell y Rodríguez sobre el final. Colón festejo.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post Comenzó el complemento: Colón vence a Patronato Se puso en marcha el segundo tiempo en Santa Fe, donde Colón impone condiciones ante Patronato 3-0. Entra Bernardi por Talpone. Colon Patronato Alexis Sabella.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post 7 minutos ST: Colón domina ante un pobre Patronato Colón tiene la pelota y quiere liquidar, con buenos movimientos de Bernardi y ante la pasividad de Patronato. Sabella, el ladero de Prediger ante la salida de Talpone. Colón Patronato Paolo Goltz.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post 16 minutos ST: Delfino refuerzo el medio de Colón A la cancha Vega y Leguizamón por Saballe y Rodríguez en Colón con el fin de bajarle la persiana al partido contra Patronato, al que golea 3-0. Iván Delfino.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post 25 minutos: Colón merodea el cuarto ante un Patronato que no responde Colón tiene piernas frescas para la recta final de complemento y busca cerrarlo ante Patronato, al que golea 3-0. image.png

Live Blog Post 35 minutos ST: Colón está relajado y a Delfino no le gusta El DT nota que Colón camino el partido y pide más intensidad para no dejar responder a Patronato. image.png

Live Blog Post Final del partido: Colón goleó a Patronato Colón fue ampliamente superior y derrotó como local a Patronato 4-0 para ser líder en la zona B de la Primera Nacional. Colón festejo 1.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Formaciones

Colón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán López, Paolo Goltz, Facundo Castet; Sebastián Prediger, Nicolás Talpone; Federico Jourdan, Alexis Sabella e Ignacio Lago; y Axel Rodríguez. DT. Iván Defino.

Patronato: Julio Salvá; Gonzalo Asís, Mateo Burdisso, Martín Ferreyra, Diego Martínez; Pablo Hofstetter, Gustavo Turraca, Juan Barinaga, Arnaldo González; Fabricio Sanguinetti y Franco Coronel. DT Walter Perazzo.

Goles: PT 8' Ignacio Lago (C), Alexis Sabella (C) y 42' Axel Rodríguez (C); y ST 43' Nicolás Leguizamón (C).

Árbitro: Yamil Possi.

Estadio: Brigadier López.