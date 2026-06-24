La Corte Suprema de Santa Fe abrió un concurso para cubrir un puesto clave: cuáles son los requisitos

El máximo tribunal busca un nuevo secretario de Gobierno tras la jubilación de Eduardo Bordas. La convocatoria estará abierta hasta el 2 de julio y contempla requisitos específicos para los aspirantes

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe activó el proceso de selección para cubrir su Secretaría de Gobierno , que dejó vacante Eduardo Bordas tras más de 30 años de gestión . Se trata de un puesto clave para las resoluciones institucionales y administrativas del máximo tribunal de la provincia.

La salida de Bordas coincide con una redistribución de funciones , enmarcada en el proceso en curso de renovación de la Corte Suprema santafesina .

Proceso de selección

El concurso es abierto y de antecedentes. Para participar, los requisitos son: tener ciudadanía argentina, ser mayor de 30 años, contar con título de abogado debidamente certificado y poseer dos años de residencia inmediata en la provincia, en caso de no haber nacido en Santa Fe.

Además, los postulantes deben acreditar diez años de ejercicio efectivo de la función judicial o de la profesión de abogado, presentar buenos antecedentes de conducta mediante el certificado otorgado por la Policía de Santa Fe y contar con la certificación de la Oficina Judicial que acredite no estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El período de inscripción se extenderá hasta el 2 de julio y los interesados deberán presentar las respectivas solicitudes a través de la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe.

Al respecto, la Corte Suprema aclaró que oportunamente se designará la fecha para la recepción de entrevistas personales destinadas a los inscriptos que cumplan con las exigencias legales y reglamentarias.

Eduardo Bordas se retiró del Poder Judicial a fines de abril, acogiéndose a la jubilación, y sus funciones fueron repartidas entre dos funcionarios: Carlos Crespo, a cargo de las circunscripciones de Rosario y Venado Tuerto, y Pablo Gómez, responsable de las circunscripciones de Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

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