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Ansés confirmó el calendario de pagos de julio: cuándo cobran jubilados y pensionados

Ansés ya definió las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales. También se aplicará un aumento de 2,1% por movilidad

24 de junio 2026 · 09:32hs
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Ansés confirmó el calendario de pagos de julio: cuándo cobran jubilados y pensionados

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Ansés confirmó el calendario de pagos de julio: cuándo cobran jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el calendario de pagos de julio para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. El cronograma comenzará el 8 de julio y se extenderá hasta el 29 de julio, según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.

Además, durante el séptimo mes del año regirá una actualización de 2,1%, porcentaje que surge de la inflación de mayo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que se aplica mediante la fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/2024.

El bono de jubilados de Ansés sigue sin actualizarse

Con el incremento por movilidad, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.787,67. A su vez, quienes perciban el refuerzo previsional continuarán cobrando el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que el ingreso total podrá alcanzar los $481.787,67.

El bono seguirá vigente para los jubilados que cobran la mínima, aquellos titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) y los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibirá el aumento de 2,1%. De esta manera, el monto general de la prestación ascenderá a $148.045,38 por hijo.

La actualización forma parte del esquema de movilidad mensual vinculado a la evolución de la inflación y alcanza a todas las prestaciones administradas por la entidad.

Calendario Ansés julio 2026: jubilados y pensionados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

  • DNI terminado en 0: 8 de julio
  • DNI terminado en 1: 10 de julio
  • DNI terminado en 2: 13 de julio
  • DNI terminado en 3: 14 de julio
  • DNI terminado en 4: 15 de julio
  • DNI terminado en 5: 16 de julio
  • DNI terminado en 6: 17 de julio
  • DNI terminado en 7: 20 de julio
  • DNI terminado en 8: 21 de julio
  • DNI terminado en 9: 22 de julio

Calendario Ansés julio 2026: jubilados y pensionados que superan la mínima

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tendrán el siguiente cronograma:

  • DNI terminado en 0 y 1: 23 de julio
  • DNI terminado en 2 y 3: 24 de julio
  • DNI terminado en 4 y 5: 27 de julio
  • DNI terminado en 6 y 7: 28 de julio
  • DNI terminado en 8 y 9: 29 de julio

Calendario de pagos de Pensiones No Contributivas (PNC) en julio 2026

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobrarán según el siguiente esquema:

  • DNI terminado en 0 y 1: 8 de julio
  • DNI terminado en 2 y 3: 10 de julio
  • DNI terminado en 4 y 5: 13 de julio
  • DNI terminado en 6 y 7: 14 de julio
  • DNI terminado en 8 y 9: 15 de julio

Ansés recomienda verificar la liquidación individual antes del inicio de los pagos. La consulta puede realizarse a través de Mi Ansés, con Cuil y Clave de la Seguridad Social. Desde la plataforma también es posible consultar la fecha exacta de acreditación, el banco asignado y el detalle completo de la liquidación.

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