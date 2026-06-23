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Cuarto en la tabla, pero discutido en Colón: la postura de los hinchas sobre Medrán

Tras el cerrarse la parte inicial de la Primera Nacional, una encuesta de UNO Santa Fe expuso la postura de los hinchas de Colón respecto al DT Ezequiel Medrán

Ovación

Por Ovación

23 de junio 2026 · 16:11hs
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Cuarto en la tabla, pero discutido en Colón: la postura de los hinchas sobre Medrán

UNO Santa Fe | José Busiemi

Si algo dejó en evidencia la derrota ante Chaco For Ever fue que el ciclo de Ezequiel Medrán continúa bajo análisis permanente. No tanto por la posición de Colón en la tabla, sino por las sensaciones que transmite el equipo cada vez que sale a la cancha. Algo que viene desde el año pasado.

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El golpe en Resistencia resultó difícil de digerir para los hinchas. El Sabalero cayó ante un rival que acumulaba nueve partidos sin ganar y que llegaba a la fecha ocupando el último puesto de la zona A. Un resultado inesperado que reabrió cuestionamientos que parecían haberse atenuado en las semanas anteriores.

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La principal discusión volvió a girar alrededor de la figura del entrenador. ¿Alcanza con estar cuarto para respaldar el proceso? ¿O el funcionamiento del equipo obliga a replantear el rumbo? Son preguntas que atraviesan el mundo rojinegro desde hace tiempo y que hoy no tienen una respuesta única.

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La postura del hincha de Colón sobre Medrán

La encuesta realizada por UNO Santa Fe reflejó justamente ese escenario. Los resultados dejaron una diferencia mínima: el 51,5% de los participantes se mostró en contra de la continuidad de Medrán, mientras que el 48,5% respaldó su trabajo. Los números dan paridad y no existe un consenso mayoritario ni una postura dominante. Por el contrario, el entrenador parece haberse instalado en una zona gris donde cada resultado modifica el humor general y donde las opiniones cambian con facilidad de una fecha a otra.

Los hinchas de Col&oacute;n est&aacute;n divididos respecto a la confianza en Medr&aacute;n.

Los hinchas de Colón están divididos respecto a la confianza en Medrán.

La explicación puede encontrarse en la contradicción que atraviesa actualmente a Colón, que terminó la primera rueda en puestos de protagonismo, ubicado cuarto. Sin embargo, desde el juego no termina de convencer. Son muchos los hinchas que observan una diferencia entre lo que indica la tabla y lo que muestra el rendimiento colectivo.

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Aún así, también existe otro sector que prioriza los resultados y entiende que el objetivo sigue al alcance de la mano. Desde esa mirada, cambiar de entrenador en medio de una campaña competitiva sería un riesgo innecesario. Por ahora, la dirigencia mantiene la confianza en Medrán y no hay indicios de cambios. Sobre todo por la racha invicto de ocho sin perder con la que llegó a Chaco. Pero la encuesta dejó la conclusión de que el técnico no genera indiferencia. Divide opiniones, alimenta debates y enfrenta un escenario en el que cada partido parece transformarse en un examen.

Colón Ezequiel Medrán hinchas
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