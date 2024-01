Conejo charló por LT10 (AM 1020) para expresar sus sensaciones después de la operación a la que fue sometido. En el inicio reconoció que "estoy bien, pasé lo más importante, ahora ya estoy en casa y mañana (por este miércoles) arranco con fisioterapia, en 30 días debería estar de nuevo para volver a entrenar. Fue muy rápida la operación, me anestesiaron y fue todo rápido. Salí caminando de la operación, tengo que hacerlo para volver lo antes posible".

El golero detalló el momento en el que lamentablemente se produjo su inconveniente físico. Al respecto, recordó: "Fue en el segundo entrenamiento, fue el miércoles a la mañana. Estábamos haciendo reducido, quedo mano a mano y me patean cruzado, atajo y cuando quiero girar me quedó la pierna abajo. Tenía un dolor muy puntual, un pedazo de menisco se metió en el ligamento. Tuvimos que hacer cirugía por eso, sentía un dolor como un pinchazo fuerte".

Si bien los tiempos de los futbolistas de acuerdo a sus posiciones son dispares, en este caso el arquero se atrevió a decir que "creo que voy a llegar bien a la tercera fecha, lo importante es recuperarse bien, no queremos apurar para que quede algo mal".

Giménez, que llegó proveniente de Deportes Antofagasta (Chile) y firmó su contrato con Colón por un año, dejó una salutación para Toto Iñiguez, el hincha que se apoderó del premio The Best que entregó recientemente FIFA en Londres. "Quiero felicitar a Toto Iñiguez por el premio, me pareció impresionante, le quería hacer llegar mis felicitaciones", subrayó.