El agarrón a Pierotti por el que Colón pidió penal y el árbitro omitió

A los 39' del primer tiempo, Santiago Pierotti acusó un agarró y todo Colón pidió penal, pero el árbitro no lo vio y tampoco lo llamaron del VAR. VIDEO

Colón volvió a quedarse con las ganas de sumar de a tres. Este lunes empató 0-0 ante Platense, al que peloteó mereciendo claramente la victoria, pero por diferentes motivos no se puede dar. Está claro que hay una clara mejora, pero no alcanza, amén de algunas situaciones polémicas. Al igual que el partido pasado, hubo una acción en la que se pidió penal y el árbitro no sancionó.