Dentro de la paridad era Colón el que más insinuaba y en una pelota quieta, luego de un córner desde la derecha, Facundo Garcés remató dentro del área, pero lo hizo de manera imperfecta y por ese motivo el balón se fue por encima del horizontal.

Con el correr de los minutos, Colón comenzó a tomar el control del partido y a los 17' Ramón Ábila le ganó con el cuerpo a Ignacio Vázquez, pero no alcanzó a rematar bien y la rápida salida del arquero Ramiro Macagno hizo que alcanzara a tapar el balón para que luego un defensor del Calamar lo termine rechazando.

A Platense le costaba mucho manejar el balón y ser preciso y Colón aprovechaba para imponerse en ese aspecto. El Sabalero acumulaba méritos para abrir el marcador. Y a los 21' Juan Pablo Álvarez picó por izquierda, luego de una asistencia de Carlos Arrúa, pero su remate a la carrera fue neutralizado por Macagno.

Se notaba la diferencia de jerarquía entre uno y otro equipo a la hora de intentar atacar. A Colón se lo observaba más compacto y confiado con la pelota en los pies. Presionaba cuando tenía que hacerlo y cuando podía hacía correr la pelota aprovechando los espacios. Platense probó por primera vez al arco rojinegro a los 25' con un remate del volante Franco Díaz, quien aprovechó un pase hacia atrás del lateral Nicolás Morgantini y el balón pasó muy cerca del travesaño, aunque Ignacio Chicco tenía controlada la acción.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1648055925683666944 LO TUVO SERVETTO: Taborda inició una contra espectacular y Platense se perdió el 1-0 ante Colón en la #LigaProfesional.



#ESPN 2 pic.twitter.com/ud4vzruMC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2023

Y a los 36' llegó la acción más clara del partido y fue para Platense. La jugada la inició Vicente Taborda se prolongó en Morgantini quien aprovechó un rebote y mandó un buen centro, para que Nicolás Servetto de frente al arco cabeceara al lado del caño derecho, ante la mirada de Chicco que nada podía hacer.

Cuando había mejorado Platense, Colón pudo ponerse arriba en el marcador, en una acción en la que el árbitro debió sancionar penal. A los 40' Santiago Pierotti aceleró dentro del área y el marcador central Vázquez lo sujetó de la camiseta, el jugador sabalero no se tiró al piso pero se frenó. El VAR no llamó y Colón fue perjudicado.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1648057573562802177 SE ENOJÓ PIPO: todo Colón reclamó penal por un agarrón dentro del área. ¿Qué te pareció?



#ESPN 2 pic.twitter.com/xgFndCT7Fj — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2023

Colón tuvo pasajes interesantes y otros no tanto, fue algo más el Sabalero que de todos modos se mostró más confiable a la hora de atacar, que cuando debió retroceder. Si bien Chicco no tuvo trabajo, Platense tuvo espacios para llegar que no aprovechó por imprecisiones para finalizar las jugadas.

El complemento

Para el segundo tiempo, Pipo Gorosito no hizo variantes satisfecho por el rendimiento, aunque con algunas indicaciones para ser más precisos en los metros finales, sin embargo fue Platense el que salió mejor predispuesto, parándose en campo rival y teniendo la pelota. De igual modo, con movimientos tibios y sin peligro para el arquero Ignacio Chicco. Con esto, no tardaron demasiado en llegar los gritos del técnico rojinegro pidiendo que salgan.

A los 12', Baldomero Perlaza rompió líneas y, tras un enganche formidable en la puerta del área, disparó muy débil de zurdo a las manos del arquero Macagno. Una muy clara que desperdicia otra vez Colón, cuyos problemas de definición hacían que no pudiera quebrarlo. Una falencia en medio de tanta malaria.

Como era predecible, el técnico rojinegro comenzó a renovar el medio: adentro Cristian Vega y Tomás Galván. Notaba que el equipo había perdido estabilidad y tenencia y por eso no dudó. Mucho tuvo que ver también el cambio de actitud de Platense, aunque tenía espacios para ganarlo.

El cansancio era más evidente en el Rojinegro, ya que tiraba pelotazos y sobresalían las acciones individuales. Pipo pedía "toquen", porque se daba cuenta lo que pasaba y, por si fuera poco, los de Martín Palermo, con sus limitaciones y todo, incomodaba con Taborda y Servetto. Pasados los 30', quedaba claro que era un partido de "gol gana", porque los fallos en espacios reducidos se hacían cada vez más frecuentes.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1648072856016932865 REVENTÓ EL TRAVESAÑO: Meza estuvo a punto de poner el 1-0 de Colón contra Platense en la #LigaProfesional.



#ESPN 2 pic.twitter.com/tdrJR0UOkg — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2023

Colón terminaba mejor, pese a sus sequía a cuestas, porque se daba cuenta que podía romper el molde. Platense ya está más preocupado por no fallar y ligar un gol en contra. A los 39', Colón tuvo un tiro libre en la puerta del área que ejecutó fuerte Meza al travesaño. Era el del triunfo. Eso fue lo último, ya que llegó el pitazo de Zunino para el final. Otra vez, Colón queda en las puertas de un triunfo. Los merecimientos los hace, pero sin gol es poco probable que sume de a tres. En Vicente López, tuvo todo para ganarlo, pero se cansó de errar. Un aspecto a mejorar con urgencia si se quiere salir del fondo. Lo positivo: sigue el invicto de Pipo Gorosito.

Síntesis

Platense: 12-Ramiro Macagno; 4-Nicolás Morgantini, 13-Ignacio Vázquez, 31-Marco Pellegrino, 18-Sasha Marcich; 8-Franco Díaz, 33-Jerónimo Cacciabue, 11-Nicolas Castro; 10-Vicente Taborda; 77-Ronaldo Martínez y 20-Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 40-Rafael Delgado; 21-Eric Meza, 14-Baldomero Perlaza, 27-Julián Chicco, 26-Carlos Arrúa, 22-Juan Pablo Álvarez; 30-Santiago Pierotti y 9-Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Ciudad de Vicente López.