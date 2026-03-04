Uno Santa Fe | Colón | Colón

Hay nuevo horario para la visita de Colón a San Telmo en la 6ª fecha

Se produjo una modificación en el horario del partido entre San Telmo y Colón de la 6ª fecha de la zona A de la Primera Nacional

4 de marzo 2026 · 17:30hs
Lo que parecía un detalle administrativo terminó moviendo la agenda, ya que el partido entre San Telmo y Colón cambió de hora: ya no será a las 17, sino a las 16, el próximo domingo 22 de marzo en la Isla Maciel, por la 6ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Nueva hora para San Telmo-Colón

Un simple ajuste de reloj, sí. Pero en un campeonato donde las reprogramaciones son moneda corriente, cada modificación altera rutinas, traslados y planificación. Lo bueno del caso es que la variante tampoco es tan significativa, ya que el plantel concentrará la noche anterior en Buenos Aires, por lo que la planificación se sostendrá.

La confirmación de la huelga en la Asociación del Fútbol Argentino terminó de sacudir el calendario y estiró la inactividad oficial. Con el parate ratificado, Colón recién volverá a competir el 14 de marzo, cuando reciba a Acassuso, sorprendente puntero, ya que ganó sus tres encuentros.

Así, entre cambios de horario y fechas que se mueven, el Sabalero navega un fixture inestable. La pelota todavía no rueda, pero el cronómetro ya empezó a jugar su propio partido.

