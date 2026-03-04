Hay nuevo horario para la visita de Colón a San Telmo en la 6ª fecha

Se produjo una modificación en el horario del partido entre San Telmo y Colón de la 6ª fecha de la zona A de la Primera Nacional

Lo que parecía un detalle administrativo terminó moviendo la agenda, ya que el partido entre San Telmo y Colón cambió de hora: ya no será a las 17, sino a las 16, el próximo domingo 22 de marzo en la Isla Maciel, por la 6ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional .

• LEER MÁS: Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Nueva hora para San Telmo-Colón

Un simple ajuste de reloj, sí. Pero en un campeonato donde las reprogramaciones son moneda corriente, cada modificación altera rutinas, traslados y planificación. Lo bueno del caso es que la variante tampoco es tan significativa, ya que el plantel concentrará la noche anterior en Buenos Aires, por lo que la planificación se sostendrá.

• LEER MÁS: Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

La confirmación de la huelga en la Asociación del Fútbol Argentino terminó de sacudir el calendario y estiró la inactividad oficial. Con el parate ratificado, Colón recién volverá a competir el 14 de marzo, cuando reciba a Acassuso, sorprendente puntero, ya que ganó sus tres encuentros.

• LEER MÁS: "Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía"

Así, entre cambios de horario y fechas que se mueven, el Sabalero navega un fixture inestable. La pelota todavía no rueda, pero el cronómetro ya empezó a jugar su propio partido.