"Hay otra energía en Colón, el equipo está unido y nos hicimos fuertes"

Conrado Ibarra, quien viene de marcar su primer gol con la camiseta de Colón, se mostró ilusionado con el arranque del equipo

Conrado Ibarra se mostró feliz por el presente suyo y de Colón.

El ingreso en el segundo tiempo de Conrado Ibarra terminó rescatando a Colón. El futbolista de las inferiores del club marcó el gol del empate ante Ferro, para evitar la caída del equipo rojinegro.

Cuando el partido se complicaba y Colón no encontraba respuestas, apareció Ibarra en el área rival y sin dudar remató de derecha para establecer el 1-1. Hacía apenas dos minutos que había ingresado.

Esta semana y aún con la euforia por su primer gol con la camiseta del club que es hincha, Ibarra dialogó con Sol Play 91.5 y expresó sus sensaciones por lo que está viviendo.

La ilusión de Conrado Ibarra

"Todos los días es una prueba estar en un club enorme como es Colón. Por eso te tenés que levantar y hacerlo siempre de la mejor manera", comenzó expresando.

Y agregó: "No nos fijamos tanto en lo que pasó, sino en mejorar como grupo y buscar que las cosas salgan bien. Hicimos una pretemporada muy buena con el plantel. Fue dura pero gracias a Dios estamos bien y la completamos de la mejor manera".

“Ezequiel (Medrán) se hizo cargo de levantar y construir un nuevo grupo. Hay otra energía, el equipo está unido y creo que nos estamos haciendo fuertes. Cada uno quiere competir por un lugar y tratamos de exigirnos unos a otros", aseguró Ibarra.

Respecto a su posición en la cancha dijo: "Me siento cómodo en la mitad de la cancha, como extremo o volante. Ezequiel me probó durante la pretemporada y por suerte está saliendo bien".

En cuanto a la decisión de quedarse en el club sostuvo: "Había ofertas de otros clubes, pero yo quería quedarme. Iba a esperar hasta último momento porque mi deseo era seguir en Colón".

A la hora de agradecer Ibarra manifestó: "A Martín (Minella) le tengo mucho aprecio y cariño porque me apoyó en momentos muy difíciles y ha estado conmigo cuando las cosas mal".

En las últimas horas, se conoció el fallecimiento de Herman médico de las inferiores del club y por ello, Ibarra lo recordó con mucho cariño y le envió el pésame a la familia.

"Es una pérdida muy fuerte para todos los chicos del club. Él era muy pegado a nosotros, tenía mucha más cercanía con uno que con otro. La verdad que fue una locura, yo me enteré hoy a la tarde y no lo podía creer".

Y finalizó: "Lo vamos a extrañar mucho y le mando fuerzas a la familia. Era una gran persona y en el club siempre lo vamos a estar recordando".