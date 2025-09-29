Medrán empeoró a Colón con formaciones y cambios muy cuestionables

Desde que llegó Ezequiel Medrán cometió muchos errores respecto a decisiones tácticas que terminaron desmejorando a Colón y los números así lo indican

Ezequiel Medrán lleva dirigidos seis partidos como DT de Colón y salvo el primer tiempo ante Chacarita que fue su debut, el resto fue más de lo mismo o mejor dicho menos de lo que el Sabalero venía demostrando.

Ya por ejemplo, Medrán se aseguró ser el técnico con menos efectividad en este 2025, aún cuando Colón le gane a Defensores Unidos.

Bajo su conducción el Sabalero no ganó, acumulando dos empates y cuatro derrotas y convirtiendo apenas un gol. Pero más allá de las estadísticas, en este tiempo, el técnico no logró potenciar ni siquiera un futbolista.

Como así también, dispuso de formaciones extrañas, incluyendo jugadores que no estaban para jugar. Y lo más insólito se dio en el último compromiso ante Estudiantes, cuando Colón salió a jugar sin delanteros.

Decidió prescindir de Emmanuel Gigliotti y Facundo Castro para darles la chance a Iván Ojeda y Matías Córdoba. Una postura saludable, pero para arrancar el partido se inclinó por Ignacio Lago como único punta.

Es decir llevó dos centrodelanteros, para que el único delantero sea un extremo. Y con Colón perdiendo desde los 25' de la primera etapa, Medrán recién mandó a la cancha a Ojeda a los 25' del complemento en lugar de Christian Bernardi.

Mientras que Matías Córdoba pisó el campo de juego a los 35' de la segunda etapa suplantando a Kevin Colli. Por eso no llamó la atención que las estadísticas indicaron que a lo largo de los 90', Colón no pateó al arco. Un papelón más.