Medrán empeoró a Colón con formaciones y cambios muy cuestionables

Desde que llegó Ezequiel Medrán cometió muchos errores respecto a decisiones tácticas que terminaron desmejorando a Colón y los números así lo indican

29 de septiembre 2025 · 09:57hs
Ezequiel Medrán no logró mejorar a Colón

Ezequiel Medrán no logró mejorar a Colón, incluso lo terminó empeorando.

Ezequiel Medrán lleva dirigidos seis partidos como DT de Colón y salvo el primer tiempo ante Chacarita que fue su debut, el resto fue más de lo mismo o mejor dicho menos de lo que el Sabalero venía demostrando.

Ezequiel Medrán empeoró a Colón

Ya por ejemplo, Medrán se aseguró ser el técnico con menos efectividad en este 2025, aún cuando Colón le gane a Defensores Unidos.

Bajo su conducción el Sabalero no ganó, acumulando dos empates y cuatro derrotas y convirtiendo apenas un gol. Pero más allá de las estadísticas, en este tiempo, el técnico no logró potenciar ni siquiera un futbolista.

Como así también, dispuso de formaciones extrañas, incluyendo jugadores que no estaban para jugar. Y lo más insólito se dio en el último compromiso ante Estudiantes, cuando Colón salió a jugar sin delanteros.

LEER MÁS: ¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

Decidió prescindir de Emmanuel Gigliotti y Facundo Castro para darles la chance a Iván Ojeda y Matías Córdoba. Una postura saludable, pero para arrancar el partido se inclinó por Ignacio Lago como único punta.

Es decir llevó dos centrodelanteros, para que el único delantero sea un extremo. Y con Colón perdiendo desde los 25' de la primera etapa, Medrán recién mandó a la cancha a Ojeda a los 25' del complemento en lugar de Christian Bernardi.

Mientras que Matías Córdoba pisó el campo de juego a los 35' de la segunda etapa suplantando a Kevin Colli. Por eso no llamó la atención que las estadísticas indicaron que a lo largo de los 90', Colón no pateó al arco. Un papelón más.

Colón Medrán cambios
Así está la tabla de la zona B, con un Colón que ya perdió 20 partidos en el año

Como casi siempre cuando Colón pierde, no habla nadie

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes (BA)

Colón no tuvo alma, cayó con Estudiantes (BA) y está a un paso de la peor campaña de su historia

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

Triple crimen narco: el peritaje al pantalón de "Pequeño J" y qué hallaron en su aguantadero en La Matanza

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'