La realidad demuestra que Colón no le hace un gol ni al arcoíris

Es alarmante y la vez vergonzante la baja efectividad que mostró Colón en los últimos 10 partidos que disputó

28 de septiembre 2025 · 13:02hs
Colón apenas marcó un gol en los últimos 10 partidos que jugó.

Sobran las estadísticas negativas que explican la penosa campaña que Colón está a punto de finalizar en el Torneo de la Primera Nacional.

Goles que en Colón no son amores

Pero no por ello, dejan de ser llamativas e imposibles de creer. Y una de ellas, que a todas luces resulta escalofriante, tiene que ver con la paupérrima efectividad de Colón en los últimos 10 partidos.

Las estadísticas indican que el Sabalero apenas marcó un gol en los últimas 10 fechas, que fue en el empate 1-1 ante Chacarita, cuando Ignacio Lago anotó con un remate desde afuera del área.

Ese fue el último gol anotado por Colón, que no convierte desde hace cinco partidos. De hecho, el Rojinegro está entre los tres equipos que menos goles anotó en la Zona A con 21 por encima del CADU que tiene 17 y Talleres de Remedios de Escalada con 16.

Y la última vez que un delantero de Colón marcó goles, fue hace 10 partidos, cuando venció como visitante a Central Norte 4-3 y Emmanuel Gigliotti anotó por duplicado.

