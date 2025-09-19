Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, ¿con dos bajas de mucho peso para recibir a Morón?

Colón podría quedarse sin dos jugadores claves y de los más experimentados del plantel, entre los citados, para el duelo crucial ante Deportivo Morón.

19 de septiembre 2025 · 14:51hs
Colón se prepara para un partido trascendental este domingo a las 17, cuando reciba a Deportivo Morón en el estadio Brigadier López, en el marco de la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional, con la permanencia en juego. Sin embargo, el equipo rojinegro tendrá que afrontar el compromiso con dos ausencias de peso.

Qué le ocurrió al Pulga Rodríguez en Colón

Por un lado, Luis Miguel Rodríguez, quien venía de ser titular ante Estudiantes de Río Cuarto y luego suplente sin ingresar ante Talleres de Remedios de Escalada, no podrá estar por un inconveniente en una de sus rodillas.

LEER MÁS: Medrán: "En Colón tocamos fondo, pero estamos comprometidos para salir adelante"

El Pulga, que lleva siete partidos en la temporada —cinco como titular y dos ingresando desde el banco— aún no convirtió goles y había sido uno de los referentes ofensivos del equipo. Su contrato se extiende hasta diciembre del próximo año, aunque con una cláusula de salida activa en este mercado de pases.

Los motivos de la ausencia del Puma Gigliotti en Colón

Por otro lado, Emmanuel Gigliotti será baja por cuestiones tácticas. El delantero, que llegó a Colón con la intención de aportar un salto de calidad, no logró consolidarse como titular indiscutido.

Esta temporada disputó 30 encuentros, de los cuales fue titular en 22 y suplente en ocho, anotando siete goles y siendo reemplazado en otras ocho ocasiones. Su vínculo finaliza el 31 de diciembre, lo que deja en suspenso su continuidad más allá de la temporada actual.

LEER MÁS: Colón, con tres cambios y una duda para el duelo crucial ante Morón

Estas ausencias obligan a Ezequiel Medrán a reorganizar el ataque del equipo en un duelo clave, donde Colón buscará asegurarse la permanencia ante un rival directo en la tabla de posiciones.

La decisión final del DT será determinante para definir la ofensiva y las variantes con las que el Sabalero intentará sellar su objetivo en la Primera Nacional.

